Почему Кремль активно играет в игру "Путин умер и потом не умер": эксперт объяснил цель пропагандистов

По мнению Вадима Денисенко, расчет технологов прост: еще пара таких вбросов и все начнут отмахиваться темой старости и двойников.

В течение трех дней дважды нам рассказали, чтопрезидент страны-агрессора Владимир Путин умер, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков дважды очень оперативно ответил, что это ложь, а Путин здоров и счастлив.

Почему Кремль активно играет в игру "Путин умер и потом не умер", объяснил доктор исторических наук, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в Facebook.

"Откуда такая активность? В РФ (глубинный народ) начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще этот же народ переживает, что Путин старый и может уйти, не назвав преемника. Поэтому политтехнологами Кремля было принято решение, что этот вопрос надо довести до абсурда. Поэтому запустили Соловья, канал "генерал СВР" и т. д. Расчет технологов прост: еще пара таких вбросов, а они обязательно будут, и все начнут отмахиваться от темы старости и двойников. Потом эта тема их догонит, конечно, но это будет потом", – пишет эксперт.

Однако, что россиянам, по словам Денисенко, еще важно, так это то, что украинцы, несмотря ни на что, продолжат активно слушать бредни пропагандиста Соловьева и верить в его чушь.

Напомним, СМИ распространяют слухи об остановке сердца у Путина.

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