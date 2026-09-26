Почему Кремль не сможет остановить войну против Украины: политолог объяснил, что будет дальше

«Зима как оружие» и война без конца: в Foreign Affairs раскрыли новый план Путина / © ТСН.ua

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Российский диктатор Владимир Путин переходит к новому этапу противостояния с Западом и Украиной, а внутренняя политика Кремля все больше подчиняется потребностям войны.

Об этом пишет российский политолог Андрей Колесников в статье для Foreign Affairs, опубликованной 24 сентября.

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Автор статьи обращает внимание на результаты последних парламентских выборов в России. По его оценке победа партии «Единая Россия» была не только ожидаемой, но и обеспечивалась системой административного контроля за голосованием. Среди факторов Колесников называет принудительное голосование в организациях, зависимых от государства, стандартизированное голосование в военных и силовых структурах, использование электронного голосования и устранение «Яблока» как единой легально действующей антивоенной партии.

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По мнению Колесникова, результат выборов позволяет Кремлю продолжать политику, в которой война против Украины становится все теснее связанной с функционированием российской политической системы.

Автор отмечает, что Кремль не демонстрирует готовность отказываться от конфронтации. Напротив, путинский режим использует войну для усиления контроля внутри страны и формирования образа России как государства, находящегося в длительном противостоянии с Западом.

Колесников также рассматривает эскалацию как более широкий процесс, чем непосредственное увеличение интенсивности боевых действий в Украине. Речь идет о постепенном расширении конфликта — политическом, экономическом и информационном.

В этом контексте автор связывает дальнейшее поведение Кремля с тем, что российские власти все меньше отделяют внутреннюю стабильность режима от продолжения войны.

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В статье отмечают, что в путинской России эскалация происходит на двух разных фронтах. Она происходит на поле боя, но она тоже происходит и дома. Признаки этого почти везде. Происходят постоянные аресты и заключение тех, кто не согласен с политикой Кремля, практика, которая становится все более жестокой. Происходит постоянное усиление, к абсурду, законодательства относительно «иностранных агентов», особенно тех, кто покинул страну, которые теперь лишены не только политических прав, но и имущественных и финансовых прав. Существует все более неустойчивая налоговая нагрузка, поскольку режиму не хватает средств на войну.

По мнению автора статьи, стремление Кремля к эскалации любого рода является признаком не силы, а слабости.

«Выборы позволили Путину привязать россиян к своей „специальной военной операции“ через процесс голосования: каждый участвовавший в выборах стал соучастником. Но это, вероятно, лишь усугубит разочарование многих людей, уставших от условий жизни, навязанных государством. Никто не будет протестовать; многие будут оказывать поддержку. Но, как и в поздние советские годы, сам акт существования в такой системе будет выглядеть скорее как имитация нормальности, чем реальность. Больше нет четкого выхода для страны, травмированной войной, ошеломленной пропагандой насилия и идеологией национального превосходства, а также поврежденного искаженной и все более дисфункциональной военной экономики», — отмечают в Foreign Affairs.

По мнению автора статьи, самый большой кризис режима Путина — это кризис будущего. Мол, Путин не знает, куда идти и почему. Для этого он затягивает войну как средство выживания.

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«Администрация США пытается показать Путину уход, заключая огромные бизнес-соглашения или, если этот статус-кво сохранится, угрожая ввести „адские“ санкции. Но самый реалистичный сценарий сейчас состоит в том, что Путин будет продолжать тянуть время, используя зиму как оружие», — подытожили в издании.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что хочет от президента Украины Владимира Зеленского заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

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