Почему Кремль заговорил об обновлении ядерных сил: аналитик назвал настоящую причину

Россия угрожает модернизировать свое ядерное оружие / © Getty Images

В России снова подняли тему модернизации своих ядерных сил , прикрываясь якобы «колоссальной угрозой со стороны стран Запада». На самом же деле, хотя в Кремле реально обеспокоены, причина этого лежит совсем в другой плоскости — экономической.

Об этом рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ёжак в комментарии «24 Каналу».

Рынок ядерного топлива: Россия теряет позиции

По словам Алексея Ежа, Россия еще с 1990-х годов занимала значительное место на мировом рынке ядерного топлива, перерабатывая накопившийся в советское время высокообогащенный уран. Европейские страны и США до сих пор являются крупными покупателями этого топлива. Однако в последнее время ситуация начала стремительно меняться.

Эксперт напомнил, что недавно Соединенные Штаты и Великобритания заключили крупное технологическое соглашение. Согласно ей, Великобритания до 2028 года должна окончательно отказаться от российского ядерного топлива, а освободившееся на рынке место займут США.

Экономические угрозы вместо военных

Аналитик считает, что именно эти изменения на рынке вызвали беспокойство в Кремле. Москва понимает, что вслед за Великобританией от российского топлива, вероятно, начнут отказываться и другие крупные покупатели. Это приведет к значительным финансовым потерям.

«Рынок меняется. Штатам не нужно ядерное топливо России. Теперь уже Великобритания. За ними, вероятно, последуют другие великие игроки этого рынка. Россия немного обеспокоена. Куда они будут все это девать и как зарабатывать? Поэтому начинают запугивать – если они не смогут удержать свою долю на гражданском рынке, то снова начнут производить ядерное оружие», – пояснил Алексей Ёжак.

По словам эксперта, эти угрозы имеют смысл, но их логика исключительно экономична. Устрашением Кремль пытается сохранить свои позиции на рынке ядерного топлива. И, вероятно, это может сработать, например, со странами, которые лояльно относятся к России, например Венгрия.

Напомним, Путин сделал ряд угрожающих заявлений о ядерном оружии России и США. Диктатор обвинил Запад в подрыве основ диалога по ядерному оружию и пригрозил готовностью ответить на любые угрозы не только на словах.