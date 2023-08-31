Почему Кремль засекретил похороны Пригожина: объяснение аналитиков

Даже после гибели предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина в Кремле озабочены из-за сторонников ЧВК и привлекательности их руководителя. Именно поэтому Москва пыталась отвлечь внимание от похорон главного "вагнеровца".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Кремль приложил несколько усилий, чтобы замалчивать или ввести в заблуждение сообщения о похоронах финансиста ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Это, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль остается озабоченным привлекательностью Пригожина в России и среди сил ЧВК даже после его смерти", — говорится в сообщении.

В частности, The Moscow Times сообщало со ссылкой на российских чиновников, что администрация диктатора РФ Владимира Путина и Федеральная служба безопасности намеренно засекретили похороны Пригожина, чтобы в дальнейшем не превратить его в мученика. Более того, был даже разработан план, который предотвратит любой шанс общественного возмущения или протеста и введение общественности в заблуждение относительно места захоронения руководителя ЧВК.

Также в ISW отмечают, что некоторые российские Telegram-каналы отметили, что российские федеральные "медиа" преимущественно проигнорировали похороны Пригожина. Вероятно, это также часть запланированного подхода Кремля по отражению этой церемонии.

Кроме того, аналитики обратили внимание на случаи, когда некоторые российские Telegram-каналы необоснованно предполагали, что главарь "Вагнера" выжил в авиакатастрофе. В ISW считают, что также могло быть частью информационной операции, направленной на заполнение российского медиапространства недостоверными сообщениями, чтобы отвлечь внимание от похорон Пригожина.

Похороны Пригожина

Главаря "Вагнера" Евгения Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге 29 августа на Пороховском кладбище. Прощание прошло в закрытом формате.

В Кремле решили, что президент-диктатор РФ Владимир Путин не придет на похороны Пригожина. В администрации также отмечали, мол, решение, в каком формате будет прощание, зависит от его родственников.

Самолет с Евгением Пригожиным на борту разбился 23 августа стало известно, что в РФ разбился. Российские пропагандистские телеграммы-каналы предполагают, что это сделали российские средства ПВО.

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