«Почему люди покупаются на эту ложь»: британская экспертка раскрыла главную тактику Кремля в Европе

Кремль вмешивается в выборы в Европе / © Pixabay

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Россия продолжит усиливать вмешательство в избирательные процессы европейских стран, используя уже существующие общественные противоречия.

Об этом в интервью Укринформу заявила британская эксперт, глава Программы изучения проблем Украины и России Центра государственного управления и безопасности в Королевском колледже Лондона Джейд МакГлинн.

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По ее словам, с точки зрения Москвы вмешательство в избирательные процессы является очень эффективным инструментом.

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«С российской точки зрения оно (вмешательство в выборы, — ред.) максимально эффективно. Одна оговорка, которую я хотела бы добавить, в том, что Россия эксплуатирует проблемы, которые уже существуют в наших обществах», — отметила она.

МакГлинн считает, что только в редких случаях Россия может самостоятельно создавать новые проблемы. В первую очередь это касается актов саботажа.

В то же время, по ее мнению, демократическим государствам придется искать сложный баланс в противодействии российскому влиянию в информационном и психологическом пространстве.

«Если мы говорим об информационном и психологическом пространстве, я думаю, придется принимать сложные компромиссы, поскольку Россия очень хорошо манипулирует нашими либерально-демократическими системами и нормами. И в какой-то момент должна состояться реалистичная дискуссия: какие элементы в обществе мы должны защищать любой ценой, даже если это оставляет определенную уязвимость? Какие элементы… даже в мирное время нам пришлось бы ограничивать? Но я не думаю, что столь серьезная дискуссия уже началась», — считает эксперт.

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Она также подчеркнула, что борьба с российской дезинформацией не должна быть единственным главным направлением исследований.

«Сейчас я не вижу большого смысла сосредотачиваться только на этом. Да, мы знаем, как Россия нам лжет, и это полезно знать, но на самом деле нам нужно начать проводить гораздо больше исследований того, почему люди покупаются на эту ложь», — подчеркнула она.

По словам исследовательницы, последние успехи АдН в Германии частично можно объяснить помощью со стороны России. Она отметила, что эта политическая сила также обращается к реальным ожиданиям и настроениям немецких избирателей.

МакГлинн подчеркнула, что общественные группы с определенными взглядами не обязательно легитимизировать, однако с ними необходимо вести диалог, чтобы лучше понимать причины их настроений.

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«Итак, необязательно легитимизировать определенные взгляды людей, но с ними надо общаться, чтобы понять, что можно сделать, чтобы сохранить единство и сплоченность немецкого общества, как оставить его на продуктивном пути, который допускает политические разногласия, но только аутентичные, а не те, что возникли из-за манипуляций общественным мнением».

Ранее сообщалось, что Западные элиты веками живут в плену кремлевских иллюзий о величии России и продолжают наивно верить в вымышленное могущество России.

Мы ранее информировали, что российская пропаганда начала распространять новую волну дезинформации, что Украина перепродает западное оружие и ударные беспилотники представителям итальянской мафии.

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