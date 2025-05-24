Почему Маск отошел от политики: WP раскрыло непубличные причины

Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск в начале второй каденции президента США Дональда Трампа был самой заметной неизбранной политической фигурой в новой администрации Белого дома. Его уход от политики обусловлен вовсе не тем, что бизнесмен за это время «сделал достаточно».

О непубличных причинах сообщает Washington Post

Осведомленные люди, с которыми пообщались журналисты издания, утверждают, что Илон Маск разочаровался из-за трудностей в достижении результатов.

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Миллиардер не ожидал, что его политическая деятельность во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) будет настолько негативно восприниматься.

Реакция на политическую деятельность Маска переросла в глобальные протесты на зарядных станциях и дилерских центрах Tesla — доходило до вандализма, бросания коктейлей Молотова и стрельбы.

Это заставило миллиардера обеспокоиться личной безопасностью и безопасностью своей семьи.

Еще одной причиной его ухода от политики источники WP назвали стремление Илона Маска возобновить свое активное участие в руководстве своих двух компаний — Tesla и SpaceX.

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Уже в апреле он заявил, что намерен уменьшить свою работу в политике, чтобы уделять больше времени собственным компаниям, в частности Tesla, которая сообщила о значительном падении прибыли в первом квартале.

Что касается компании SpaceX, то Илон Маск до сих пор лелеет надежду вскоре отправить людей на Марс.

В мае бизнесмен объявил о планах тратить «гораздо меньше» на политику, заявив, что «сделал достаточно». На самом же деле увлечение Маска политикой сошло на нет из-за личных потерь и трудностей с достижением результатов.

Напомним, состояние американского бизнесмена Илона Маска опустилось ниже отметки в 300 млрд долларов впервые с ноября 2024 года. Это произошло на фоне финансовых потрясений, вызванных тарифами президента США Дональда Трампа, которые ударили даже по его союзникам. В то же время Маск начал тонко критиковать политику Трампа

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