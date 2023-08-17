Почему между НАТО и Россией может вспыхнуть война — экс-главнокомандующий Альянсом в Европе

Эксадмирал США считает, что НАТО может отреагировать на провокации в Черном море.

Россия рискует спровоцировать прямую войну с НАТО, перехватывая корабли в международных водах и пытаясь навязать Украине экономические ограничения, предупреждает экс-главнокомандующий объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Джеймс Ставридис.

Об этом информирует ТСН.ua со ссылкой на Politico.

Бывший американский адмирал Джеймс Ставридис, возглавлявший силы альянса на континенте с 2009 по 2013 год, заявил в интервью POLITICO, что эскалация на море — в том числе абордаж турецкого корабля 13 августа — может заставить партнеров Киева вмешаться .

"Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации к войне на море между НАТО и Российской Федерацией", — заявил Ставридис. НАТО, продолжил он, "не собирается предоставлять Украине все оружие и деньги только для того, чтобы наблюдать, как Россия подавляет их экономику незаконной блокадой".

15 августа Министерство обороны России подтвердило, что произвело упреждающие выстрелы перед высадкой на борт грузового судна Şükrü Okan под флагом Палау, которое украинский министр иностранных дел идентифицировал как турецкое. Инспекция проходила в юго-западной части Черного моря, у побережья Турции, которая является тяжеловесом НАТО. Ставридис назвал такую тактику "равнозначной пиратству", а Кремль прилагает еще больше усилий, чтобы взорвать торговлю между Украиной и остальной Европой.

"Если Россия начнет захватывать суда или попытаться их отпугнуть, я думаю, что НАТО, скорее всего, отреагирует на это, поддержав гуманитарный коридор для судоходства", — сказал Ставридис. Североатлантический союз может защитить суда, направляющиеся к и из украинского порта Одессы, «с помощью боевых самолетов НАТО в воздухе и, возможно, военных кораблей НАТО в сопровождении».

Напряженность в Черном море резко возросла после того, как Россия в июле в одностороннем порядке вышла из соглашения ООН о поставках зерна и предупредила, что корабли, следующие в украинские порты, могут рассматриваться как военные цели.

В ответ Украина продемонстрировала свою готовность нацелиться на экспорт российских энергоносителей, атаковав танкер, и объявила воды вокруг российских черноморских портов "зоной военного риска" с 23 августа.

В ответ на выход России из зернового соглашения Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "опасных и эскалационных действиях в Черном море", отчасти также ссылаясь на бомбардировку Россией украинских портов. НАТО добавило, что "усиливает наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников".

Ставридис заявил, что поддержка со стороны членов НАТО, граничащих с Черным морем, а именно Турции, Румынии и Болгарии, будет означать, что "российский Черноморский флот будет превзойден в военном отношении".

Турция призвала Россию присоединиться к зерновому соглашению, а его Совет национальной безопасности заявил, что напряженность в Черном море "никому не выгодна". Как сообщается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Путиным в конце месяца, и вопрос торговли зерном, вероятно, будет в повестке дня.

До выхода России из соглашения о поставках зерна, которое было разорвано ООН, 32,9 миллиона тонн зерновых культур безопасно покинули черноморские порты Украины, что позволило предотвратить риск голода в бедных странах. Президент России Владимир Путин заявил, что его правительство "откажется продолжать" это соглашение, в то же время решив предоставлять зерно бесплатно отдельным африканским странам в индивидуальном порядке.

После этого шага московские вооруженные силы нанесли удар по украинским зернохранилищам на побережье Черного моря, уничтожив, по сообщениям, 60 000 тонн продовольствия. Россия также неоднократно наносила ракетные удары по украинским дунайским портам Рени и Измаил, расположенным всего в нескольких сотнях метров от границы с Румынией, членом НАТО, и, по всей видимости, нацеленных на торговлю зерном.

Министерство обороны России предупредило, что "все суда, следующие водами Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов".

Напомним, несмотря на это, Киев объявил о создании "временного коридора" для морских перевозок из своих южных портов, что позволило суднам, находившимся в гавани неделями, выйти в международные воды. 16 августа министр инфраструктуры Александр Кубраков объявил, что первое судно, контейнеровоз под флагом Гонконга, вышло в море, несмотря на угрозы со стороны Москвы.

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