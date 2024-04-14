Почему мир мгновенно отреагировал на атаку по Израилю, а РФ позволяет убивать украинцев: объяснил воин ВСУ

Военный считает, что Россия однозначно знала о подготовке и планах Ирана атаковать Израиль.

Мероприятие мгновенно отреагировало на атаку Ирана по Израилю, которая соразмерна с ежедневными обстрелами России по Украине. На это оказывает влияние несколько факторов.

Об этом 24 Канала рассказал военный ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

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По его мнению, за три года полномасштабной войны Запад привык к войне и мыслит рационально, без эмоций.

Второй причиной он считает, что иранские ракеты летели через государства других стран. Средства воздушного нападения летели через Ирак, всю территорию Иордании, а может быть, и Сирии. Это серьезный шаг к эскалации конфликта и вовлечению в него новых государств.

"Атака на Израиль по количеству ударов соизмерима с однодневной атакой на Украину, которую Россия провела в середине марта. Но мы понимаем, что здесь есть другие факторы. Например, когда Иран запускал ракеты, они летели через территории других стран", — подчеркнул Варченко.

Украинский военный считает, что Россия однозначно знала о подготовке и планах Ирана атаковать Израиль.

"Россия однозначно была в контексте предварительных переговоров и в контексте подготовки удара. Вместе с другими диктаторами Востока она решила усилить конфликт, вбросить в его горнило еще десятки тысяч людей и распространить до уровня третьей мировой войны", — отметил эксперт по национальной безопасности.

Как в мире отреагировали на обстрел Ирана по Израилю — читайте по ссылке.

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