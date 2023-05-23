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Почему на Белгородщину так легко попасть и куда делась "тероборона": СМИ объяснили, как опозорился Гладков

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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Время на прочтение
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Почему на Белгородщину так легко попасть и куда делась "тероборона": СМИ объяснили, как опозорился Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опозорился из-за прорыва на границе/Фото из Телеграмм-канала Гладкова

Известны подробности, почему российские добровольцы смогли войти на территорию Белгородщины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потратил почти 10 миллиардов рублей, что 462 млн. грн, на строительство оборонных сооружений в российском регионе у границы с Украиной, однако никакого эффекта это немало, поскольку российские добровольцы все же смогли туда попасть.

Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который якобы ведется от имени сотрудника одной из спецслужб.

На строительство оборонительной линии в Белгородской области было израсходовано 10 миллиардов рублей. Строила ее частная компания, связываемая с Гладковым.

"Гладкову поставили задачу – убедить местное население, что война рядом, а это значит, что мужчинам нужно: частично мобилизоваться, подписать контракт с ВС РФ, вступить в ряды территориальных войск (нужно подчеркнуть). Вопреки замыслу губернатора, вчера на территорию Белгородской области, техника зашла не по линии оборонительных укреплений, а по автомобильной дороге 14К-4 Козинка-Белгород", — говорится в сообщении.

Когда появились первые слухи о контрнаступлении ВСУ в РФ, решили переоборудовать взводные опорные пункты на Белгородщине. Однако, когда началось строительство, ВСУ начали плотно обстреливать россиян и те теряли там технику. Как будто говорится в отчетах ФСБ, местные сообщали украинской армии о том, где строятся эти оборонные сооружения. После обстрелов компания решила прекратить строительство, заявив, что подобный контракт опасен.

"И главный вопрос – где же те же территориальные войска, которые по замыслу должны были защищать Белгородскую область от атаки врага? И сразу ответ – они уже несколько месяцев защищают границы Белгородской области, правда, на Сватовском направлении, в Луганской области", – пишет "Досье шпиона".

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Дата публикации
Просмотры
2828
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