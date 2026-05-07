Пока неясно, началось ли заражение непосредственно на борту / © Associated Press

Круизные лайнеры остаются одним из самых благоприятных мест для вспышек инфекций из-за большого количества людей в общем пространстве, общих столовых, закрытых помещениях и общих системах воды и вентиляции.

Об этом пишет издание Science alert.

Как рассказал эпидемиолог Уикрам Ниранджан, круизные суда фактически работают как временные города среди моря. Пассажиры несколько дней пользуются одними и теми же ресторанами, театрами, лифтами, бассейнами, каютами и зонами отдыха. Поэтому инфекции могут быстро распространяться между людьми.

Кроме того, шведские столы и совместные столовые приборы увеличивают риск распространения инфекций. Человек может заражать поверхности или пищу еще до появления симптомов.

Дополнительную опасность создает судостроение. Пассажиры постоянно контактируют в барах, коридорах, ресторанах, лифтах, театрах и спа-зонах. Экипаж также живет и работает в тех же условиях, часто в общих каютах, поэтому инфекция может легко передаваться между работниками и туристами.

Отдельную роль играет вентиляция. Хотя круизные суда не полностью закрытыми пространствами, люди проводят много времени внутри помещений. Если вентиляционные системы работают недостаточно эффективно, вирусы легче распространяются в каютах, ресторанах и развлекательных залах.

На лайнере люди умерли от вспышки хантавируса

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), три человека скончались, как предполагают, после вспышки хантавируса на круизном лайнере, плывущем по Атлантическому океану.

Медики подтвердили один случай хантавируса, еще пять случаев расследуют, говорится в сообщении.

По сообщению посольства Украины в Нидерландах, компания Oceanwide Expeditions, являющаяся оператором судна MV Hondius, подтвердила в ответ на запрос украинских дипломатов наличие 5 граждан Украины среди членов экипажа лайнера.

По имеющейся по состоянию на данный момент информации, свидетельств о неудовлетворительном состоянии их здоровья нет.

Что это за болезнь

Хантавирус — это группа вирусов, которые переносятся грызунами и передаются людям преимущественно из-за вдыхания воздушных частиц из высохших грызунов. Заражение обычно происходит, когда вирус попадает в воздух с мочой, фекалиями или слюной грызунов.

Хотя это случается редко, вирус также может передаваться через укусы или царапины от грызунов. Вирус может вызывать тяжелые заболевания.

Специфического лечения хантавирусных инфекций не существует.

