Почему на самом деле сорвалась встреча Рубио и Лаврова: политолог объяснил причину

Почему Россия опровергла договоренность о встрече с США / © Associated Press

Российская сторона сначала подтвердила, а затем опровергла подготовку к запланированной встрече главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио, что вызвало волну обсуждений в дипломатических кругах.

Политолог Игорь Чаленко рассказал об этом в эфире «24 Канала».

По мнению эксперта, эти противоречивые маневры могут свидетельствовать о внутреннем расколе в Кремле, связанном с предварительными договоренностями.

«Путин пообещал что-нибудь Трампу»

Чаленко прокомментировал дипломатическую неразбериху, возникшую вокруг встречи Лаврова-Рубио, которая якобы была запланирована на 23 октября. Российские источники сначала подтвердили подготовку к переговорам, но уже на следующий день заявили, что никаких договоренностей не существовало.

Чаленко предполагает, что причиной такой непоследовательности есть разногласия между личными договоренностями высшего руководства и позицией его окружения.

«Путин пообещал что-то Трампу, а его миньоны все откатывают назад», — подчеркнул Чаленко.

Эксперт предположил, что во время телефонных разговоров или предыдущих контактов (например, встреча Рубио-Лаврова на Генассамблее ООН в сентябре) становится очевидным, что Россия не намерена менять свою агрессивную позицию, несмотря на какие-либо декларации.

Украине нужны мощные сигналы поддержки

Независимо от того, состоится ли в конце концов встреча Лаврова-Рубио или встреча Трампа-Путина в Будапеште, Игорь Чаленко подчеркивает необходимость для Украины и ее европейских партнеров продолжать консолидированную работу.

«Украина продолжает работу с европейскими партнерами, несмотря на дипломатические маневры», — отметил политолог.

По его мнению, Киеву важно подавать мощные совместные сигналы с европейскими странами для закрепления поддержки. Актуальность этого подтверждается тем, что Россия вместо деэскалации продолжает терроризировать гражданское население, например полное обесточивание Чернигова перед началом отопительного сезона.

Политолог подытожил, что «уничтожение критической инфраструктуры перед отопительным сезоном — это сознательный террор против мирного населения».

Напомним, на днях Кремль в очередной раз выдвинул условия для соглашения с Украиной. Москва заявила об этом в закрытой дипломатической ноте, посланной Соединенным Штатам в минувшие выходные.

Белый дом «приостановил» подготовку ко встрече президентов США и РФ Трампа и Путина в Будапеште.