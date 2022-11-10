Почему на Западе существуют сомнения в возможности Украины победить Россию военным путем: объяснение эксперта

Десятилетиями формировавшийся миф о том, что Путин всегда выигрывает в любом конфликте, мешает американским и европейским политикам полноценно поддерживать Украину.

Среди политиков и дипломатов в США и Евросоюзе превалирует впечатление, что военным путем Украина не способна выиграть войну с Россией. Такой вариант даже считают нежелательным, отмечая необходимость для победы дипломатической части, то есть переговоров.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

По ее словам, несмотря на то, что в официальной риторике политики и дипломаты в США, Германии, Франции и других европейских странах говорят о важности победы Украины, но большинство сомневаются в возможности сделать это в противостоянии на поле боя.

“Есть у них такое видение, что сколько бы они ни оказывали помощи, что бы ни делали, в какой-то момент Путин может пойти на какое-то решение, которое заставит садиться за стол переговоров, и этим обесценит всю эту помощь и поддержку. Очевидно, здесь присутствует десятилетиями сложившийся миф о том, что Путин всегда выигрывает в любом конфликте. В финале всегда должен выиграть Путин – этот нарратив очень сильно все еще сидит в мозгах политиков и экспертов. Они считают, что рано списывать его и вполне возможно, что он останется у власти”, — отметила Алена Гетьманчук.

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Кроме того, в США публично сформирована позиция, которую озвучил советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, что помогать Украине нужно так, чтобы не спровоцировать Третью мировую войну и не втянуть США в ядерное противостояние.

“Собственно, этот подход сохраняется. Они действительно этого боятся. Байден хочет войти в историю как президент, завершающий, а не начинающий войны. Он делал на этом большой акцент во время прошлой избирательной кампании. Ему очень важно, чтобы при его президентстве Америка не стала стороной конфликта”, — отметила эксперт.

По ее мнению, в США и дальше будут тестировать реакцию Путина на те или иные виды вооружений, которые получает Украина, тема эскалационных рисков будет учитываться.

"Когда после текущих выборов в Конгресс США в Палате представителей у демократов не будет большинства, у них появится повод говорить — мы бы хотели, но вы видите, какие настроения среди республиканцев: меньше давать Украине, больше заботиться о собственных избирателях", — допустила Алена Гетьманчук.

По словам эксперта, за океаном разговоры о том, когда дипломатия должна вступить в войну, будут звучать все чаще, и они не будут зависеть от успехов ВСУ.

“По-моему, те, кто говорит о дипломатии, только поощряют Путина продолжать войну. Это нужно объяснять”, — резюмировала эксперт.

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