Почему НАТО не сбило российские истребители над Эстонией: Рютте ответил

Марк Рютте / © Associated Press

НАТО не планирует немедленно сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов. По словам генерального секретаря Альянса Марка Рютте, решения о действиях будут приниматься в режиме реального времени, учитывая, представляет ли самолет реальную угрозу.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе после внеочередного заседания Североатлантического Совета, инициированного Эстонией в соответствии со статьей 4 Договора НАТО.

НАТО решило, что самолеты «не представляли угрозы», поэтому не было необходимости их сбивать. В то же время Альянс расценил этот инцидент как часть «все более безответственного поведения России» и предупредил, что любые дальнейшие провокации получат «решительный» ответ.

Напомним, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут.

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Она назвала этот инцидент «чрезвычайно опасной провокацией».

Тогда Эстония обратилась к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 Североатлантического договора.

Недавно, 22 сентября, все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена, крупнейшем в Дании, были временно приостановлены. Причиной послужило наблюдение от двух до четырех «больших» дронов вблизи воздушного пространства аэропорта.