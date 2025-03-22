Почему некоторые страны не поддерживают Украину: президент Чехии предупредил о последствиях потакания РФ

Если лидеры и правительства разных государств будут пренебрегать правилами, весь мир будет "жить в анархии" и страхе перед большими армиями великих держав.

Война в Украине имеет последствия для всего мира, вне зависимости от того, сколько тысяч километров отделяют ту или иную страну от зоны боевых действий. И если мир не остановит российскую агрессию, он будет жить в анархии.

Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в субботу, 22 марта, в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Чешский президент отметил, что некоторые страны не поддерживают Украину, потому что не понимают, насколько это важно для них.

"Некоторые страны притворяются нейтральными, потому что у них есть определенные дела с Россией, будь то бизнес или зависимость от поставки военного оборудования. А некоторые страны слишком далеко, чтобы понять причину конфликта, для них это война где-то далеко в Европе. Каждый раз, когда у меня есть шанс говорить с лидерами иностранных государств, даже с Африки или в Южной Америке, где правила имеют значение", – сказал Павел.

Он подчеркнул, если лидеры и правительства разных государств будут пренебрегать правилами, весь мир будет "жить в анархии", а большие страны с большими армиями всегда будут иметь преимущество.

"Это страшно для всех стран, где бы они ни были расположены. Поэтому мне кажется, что ряд стран можно убедить в том, что на этот конфликт нужно смотреть с позиции, кто агрессор, а кто жертва. Мне кажется, это значительно не изменилось. А вот что изменилось, это срочность того, что конфликт нужно заканчивать", — подчеркнул президент Чехии.

По его словам, еще два года назад вопрос окончания войны в Украине не был столь срочным. А сейчас большинство стран по всему миру уже ощущают, как этот конфликт разрушает глобальную стабильность.

"В глобальном бизнесе самое страшное, что это [война в Украине – ред.] побуждает всех агрессоров или потенциальных агрессоров вести себя таким же образом, как и Россия", — подытожил Петр Павел.

Напомним, президент Чехии Петр Павел считает, что не стоит ожидать от новой администрации США скорого завершения войны в Украине. По его словам, у России нет реальной воли прекращать войну и использует массированные удары для давления на украинское общество.

Читайте также: