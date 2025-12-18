- Дата публикации
Категория
Мир
Почему новые гарантии безопасности для Украины вызывают серьезную обеспокоенность: объяснение эксперта
Киев отвергает размытые гарантии безопасности без НАТО, отмечая необходимость четких действий и военных механизмов.
Украина отвергает новые предложения по гарантиям безопасности без членства в НАТО, считая их повторением не сработавшего Будапештского меморандума. Вместо размытых обещаний Киев нуждается в четком плане действий и конкретных механизмах защиты в случае нового наступления.
Об этом рассказал политолог Николай Давыдюк для «24 Канала».
«Мирный план Европы и США призван успокоить страхи Украины относительно возможного последующего нападения. Нас успокаивать не надо — лучше бы вы все были так спокойны, как мы после 4 лет войны. Если это о успокоении, то это фасады, а нам нужны не фасады», — отметил Давидюк.
Украина нуждается в конкретике: сколько самолетов прилетит в ответ на нападение, как закроют небо, какие системы вооружения будут активированы и где будут обустроены укрытия для F-16.
С Будапештским меморандумом ситуация повторяется: Украина получила не сработавшие гарантии и в итоге сама должна была просить помощи у мира. Сейчас страна снова сталкивается с «Будапешт 2.0» — обещаниями без четкого механизма действий.
«Если дают аналог статьи 5, но не принимают в НАТО — сомнительно, будет ли это работать. Даже страны Балтии и Финляндия, уже в Альянсе, сомневаются в реальной защите. Для Украины конкретики нет», — добавил Давидюк.
Украина настаивает на прозрачных и понятных механизмах защиты, обеспечивающих безопасность в случае следующего российского наступления. Страна отказывается от «фасадных» обещаний и хочет четкого плана действий Запада с точными военными и оборонными мерами.
Напомним, президент Владимир Зеленский накануне заявил в своем видеообращении к украинцам о том, что Россия рассматривает следующий год как год продолжения масштабных боевых действий. Поступающие из Москвы сигналы свидетельствуют об отсутствии реального желания мира.