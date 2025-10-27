Почему новые санкции США против России бессмысленны — разбор Reuters

Россия ищет обходные пути от санкций

Новые санкции США против российского энергосектора — самые масштабные с начала вторжения в Украину и при президентстве Дональда Трампа. Однако санкции против российского экспорта нефти практически бессмысленны, поскольку рынок быстро находит способы поддерживать бесперебойность грузопотоков.

Об этом пишет издание Reuters.

«Ожидается, что российские экспортеры нефти смогут обойти любые новые санкции, в том числе и санкции США против „Лукойла“ и „Роснефти“, используя тайный флот танкеров, множество посредников и банковских схем, исключающих использование долларов США», — считают журналисты.

Новые санкции делают сотрудничество с Москвой более рискованным для нефтеперерабатывающих заводов в Китае и Индии, которые являются единственными крупными покупателями российской нефти.

Напомним, США 22 октября впервые с начала второго срока президентства Дональда Трампа в январе ввели новые санкции против России, в частности, против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл».

Трамп подчеркнул, что экономические ограничения, введенные Соединенными Штатами против крупнейших нефтяных компаний России, могут дать результаты в течение полугода.

Президент РФ Владимир Путин гневно отреагировал на новые ограничения, назвав их «недружественным актом».

Также стало известно, что Администрация президента США разработала проект новых санкций против ключевых секторов российской экономики и введет их, если Москва не согласится прекратить войну против Украины. Ограничения могут еще больше затронуть банковский сектор и инфраструктуру, обеспечивающую экспорт нефти.