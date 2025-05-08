Почему новый Папа так долго не выходит к людям: все, что происходит в Сикстинской капелле

Люди на площади Святого Петра в ожидании нового Папы

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Пока на площади Святого Петра раздаются радостные скандирования habemus papam! (имеем Папу), новый Папа Римский готовится к своему первому выходу к людям.

Что происходит Сикстинской часовне после того, как из трубы пошел белый дым и до того, как Папа выйдет на балкон собора Святого Петра, пишет ТСН.

Перед тем как выйти на балкон, Папа зайдет в так называемую комнату слез. Там приготовлена для него специальная одежда, сутаны трех размеров, потому что какого она будет телосложения, заранее, конечно, не было известно.

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Поэтому прямо сейчас он подбирает себе одежду и главное — подбирает себе имя. Это очень важно, поскольку имя это так называемая ролевая модель.

Вот мы знаем, что папа Франциск взял себе имя в честь Франциска Ассийского. Это святой, который покровительствовал нищим и т.д. А новый папа может выбрать имя более волевого папы, например.

Как пишет Vatican News, после облачения Папа возвращается к Сикстинской капелле, садится на кафедральный трон и проходит короткая церемония. Его приветствуют кардиналы-избиратели.

Далее кардинал-протодиакон Доминик Мамберти объявляет людям об избрании и имени нового Папы формулой «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!».

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Тем временем избранный Папа, покидая Сикстинскую часовню и направляясь в лоджию, заходит в Паулинскую часовню, где останавливается, чтобы помолиться, а затем направляется в лоджию, откуда обратится с приветствием и уделит первое Апостольское благословение Urbi et Orbi.

Заметим, что между появлением белого дыма и объявлением Папы Франциска в 2013 году прошло около часа и пяти минут.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Исторический момент! В Ватикане выбрали нового Папу Римского!

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Напомним, что сегодня, 8 мая, в Ватикане избрали нового Папу Римского.

21 апреля умер Папа Римский Франциск, возглавлявший Католическую церковь с 2013 года.

Также мы писали, что у выборах Папы Римского принял участие украинец.