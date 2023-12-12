Почему Орбан должен согласиться на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС — эксперт объяснил тактику премьера

По словам эксперта, на сегодняшний день Орбан составляет проблему больше не для Украины, а для самого Европейского союза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен согласиться с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС в начале 2024 года.

Об этом говорилось в разговоре политолога Владимира Фесенко с журналисткой ТСН Марией Васильевой.

Фесенко выразил мнение, что Орбан резко поднял ставки, начал шантажировать Брюссель, но не так. Он использует агрессивную тактику, по которой впоследствии разблокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Он сейчас может заблокировать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Но потом с рациональной точки зрения должно дать согласие. Чуть позже, например, в начале следующего года. Почему? Потому что если он согласится на переговоры, он сможет продолжить это. политику шантажа Украины и Брюсселя еще на несколько лет... Ему выгоднее выбивать из нас уступки и одновременно уступки от Еврокомиссии, но сейчас он очень нагло действует", — пояснил Фесенко.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо в ответ на обращение организаций венгерской общины в Украину с призывом поддержать начало переговоров о вступлении Киева с Евросоюзом. Он заверил, что его правительство "сделает все от него зависящее для защиты прав венгерской общины в Украине".

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