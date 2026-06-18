Удары по Москве обнаружили слабость российской ПВО: почему "Панцири" промахиваются

Удары по Москве

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Российские военные назвали причины неудачных перехватов украинских дронов в Москве. Вероятно, все из-за новых малогабаритных ракет ТКБ-1055.

Об этом пишут российские военные телеграмм-каналы.

В чем причина массовых промахов «Панцирей» в Москве

начала использовать в комплексах «Панцирь» для борьбы с дронами. Идея заключалась в том, чтобы заменить дорогие большие ракеты на большее количество более дешевых и компактных — с учетом того, что беспилотники летают низко и массово применяются. Впрочем, по данным военных источников, эти ракеты могли оказаться «сырыми» и недоработанными: они были разработаны в ускоренном режиме, что могло сказаться на эффективности.

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«Предположим, что с первого раза в ускоренном режиме сделать надежную и точную ракету у российского ВПК не получилось. И эти мелкие ЗУР просто сырые, недоработанные», — говорится в сообщении.

Косвенным подтверждением тому называют и отсутствие характерных контейнеров от стандартных ракет «Панцира» после пусков в Москве.

Как мы сообщали, ВСУ осуществили мощную массированную атаку БпЛА на Москву и Подмосковье за все время полномасштабной войны. Раздавались взрывы, вспыхнули большие пожары и были временные сбои в работе инфраструктуры. Несмотря на заявления об «убытии», есть разрушения, жертвы и поражения объектов, в частности, в энергетическом и промышленном секторе. Из-за атаки русское население охватила паника. Она также продемонстрировала уязвимость российской столицы и неэффективность системы ПВО.

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