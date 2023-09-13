Почему победа Трампа на выборах в США критически важна для Путина — эксдиректор ЦРУ

Путин и Трамп собираются льстить друг другу и играть в пользу друг друга.

Для российского диктатора Владимира Путина критически важно, чтобы победу в президентских выборах в США в 2024 году одержал Дональд Трамп.

Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в комментарии телеканалу MSNBC.

Бреннан, возглавлявший ЦРУ во время второго президентского срока Барака Обамы, утверждает, что победа Трампа пойдет на пользу России в войне против Украины.

“Для Путина, я считаю, совершенно важно, чтобы Дональд Трамп выиграл выборы. Путин и Трамп являются членами сообщества захваченных друг другом автократов. И они собираются льстить друг другу и играть в пользу друг друга”, — отметил Бреннан.

При этом бывший руководитель ЦРУ выразил уверенность, что возвращение Трампа в Белый дом навредит не только Украине, где сейчас Путин терпит крах.

"Если Трамп сможет вернуться в Белый дом... у Путина может быть единомышленник, с которым он сможет сотрудничать, безусловно, в ущерб интересам США и интересам Запада в целом", — говорит Бреннан.

Позиция Трампа о войне в Украине

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его снова изберут президентом США. Также он "анонсировал" Третью мировую войну.

Кроме того, Дональд Трамп посоветовал Украине "уступить территории" и заявил, что Путин "несколько ослаблен".

В ответ Владимир Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом. Зеленский заверил, что Украина не согласилась бы в завершение войны в обмен на свои территории.

Также Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост американского президента он попросит Европу заплатить за то, чтобы США восстановили свои запасы оружия, которые Вашингтон предоставил Украине для борьбы с агрессией РФ.

Читайте также: