Почему погиб легендарный "кит-шпион": в Норвегии установили причину смерти

Зоозащитные организации сообщили полиции о своих подозрениях, что легендарный "кит-шпион", пять лет назад сбежавший из России и поселившийся у берегов Норвегии, стал жертвой человеческого преступления. По поручению Норвежского директората рыбного хозяйства, Ветеринарный институт провел вскрытие тела Хвальдимира и передал его результаты правоохранителям.

Об этом сообщил Сйор-Западный полицейский округ Норвегии.

"Исследование Ветеринарного института осложнялось тем, что внутренние органы кита уже начали разлагаться. По заключению в отчете, вероятной причиной смерти белухи является бактериальная инфекция, возможно, в результате раны во рту от застрявшей палки", – говорится в сообщении полиции.

Специалисты Ветеринарного института отметили, что рана во рту также могла осложнить Хвальдимиру процесс питания, что увеличило риск заражения и могло подорвать его силы и иммунитет. По словам Амунда Приде Ревгейма, руководителя отдела Северного моря и окружающей среды в полицейском округе Сйор-Вест, во время вскрытия не были обнаружены признаки того, что кит был застрелен.

В отчете также отмечается, что рваные раны на коже белухи, обнаруженные в области задней части грудной полости, живота, одного переднего кривошипа и на хвостовом плавнике, были поверхностными и вероятно сделаны птицами. Следов огнестрельных ранений вскрытие не обнаружило, поэтому полиция не будет начинать расследование смерти кита.

Напомним, кита-белуху, которого норвежцы прозвали Хвальдимиром, нашли мертвым возле норвежского порта Рисавика в субботу, 31 августа. Белый кит больше пяти лет жил у берегов Норвегии и стал местной легендой "с темным прошлым".

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