Почему Польша возвращается к антиукраинским настроениям: детали аналитики Politico

Украина и Польша / © ТСН

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Правые и националистические политики в Польше все активнее превращают негативное отношение почти к 1,5 миллиона украинцев в рычаг политической борьбы. Манипулируя темами социальных выплат и сложной военной историей они подогревают ресентимент в обществе перед решающими парламентскими выборами 2027 года.

Об этом говорится в статье Politico.

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Рост напряжения прослеживается на самом высоком государственном уровне. Во время президентской кампании 2025 года звучали заявления, что украинцы якобы истощают государственный бюджет. Летом президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды — Ордена Белого Орла. Поводом стало присвоение одному из подразделений ВСУ имени Украинской повстанческой армии (УПА), деятельность которой остается болезненной темой в двусторонних отношениях из-за событий на Волыни в 1943-1945 годах.

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Хотя Варшава остается одним из главных союзников Киева с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, националистический лагерь пытается капитализировать общественное раздражение. Оппозиционные силы, в частности, партия «Право и справедливость» (PiS) и ультраправа «Конфедерация», остро критикуют предоставление льгот беженцам. Политики откровенно призывают остановить военную помощь Украине изменить ее историческую политику, а отдельные радикальные деятели открыто называют киевский режим «врагом».

От слов к насилию: ситуация на улицах

Эксперты предостерегают: популистская риторика создает благоприятную основу для реальных атак на украинцев.

«Солидарность с украинцами среди многих поляков остается сильной, но антиукраинская риторика превратила заметное меньшинство в мишень, а вербальная агрессия переросла в насилие. Этой ситуацией сразу воспользовалась российская пропаганда», — отмечает профессор социологии Рафал Панковский из Варшавского Университета Civitas.

Социологические данные подтверждают отрицательный тренд. По данным государственного института CBOS, уровень симпатии поляков к украинцам упал с 51% в 2023 году до 29% в начале 2026 года. Вместо этого уровень неприязни вырос до 43%. Главными причинами ухудшения отношений респонденты называют исторические споры (45,4%) и предоставление социальных выплат беженцам (36,4%).

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Это сказывается на повседневной жизни беженцев и мигрантов. Украинцы в Польше сообщают о вербальных нападениях, обвинениях и чувствах страха из-за использования родного языка в публичных местах.

Однако агрессия выходит за пределы слов:

В июле во Вроцлаве двое мужчин жестоко избили 20-летнюю Анастасию и 21-летнего Максима у магазина.

В Бельско-Бялой работник коммунального транспорта во внерабочее время оскорблял трех украинцев, среди которых были двое 11-летних школьного возраста.

В августе произошло нападение на украинца в трамвае в Познани.

По данным издания Rzeczpospolita, в первой половине этого года польская полиция зафиксировала 180 заявлений о преступлениях на почве этнической ненависти против украинцев — это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реакция властей и риски для украинцев

В ответ на всплеск ксенофобии правительство создало 50 специализированных прокурорских групп для расследования преступлений на почве ненависти. С февраля по июнь в суд было направлено 283 дела, где более 80% потерпевших — украинцы (для сравнения: в 2014 году этот показатель составлял 4%, а в 2023-м — 74%).

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Премьер-министр Дональд Туск прямо заявил, что нападающие вели себя вызывающе, чувствуя политическую защиту со стороны националистов, и призвал президента остановить молчание. К воздержанию и отказу от разжигания националистических настроений призвала и Католическая церковь Польши.

В то же время, правительство Польши усилило правила пребывания и доступа к выплатам для украинцев, а также применяет жесткую политику депортации даже за мелкие правонарушения.

Посол Украины в Польше Василий Боднар подчеркивает, что украинский вопрос стал инструментом во внутренней политической борьбе. По его мнению, единственным путем стабилизации является эффективная и положительная коммуникация между чиновниками, медиа и политиками обеих стран для конструктивного решения болевых вопросов.

Напомним, в больнице Варшавы разразился скандал из-за ксенофобского отношения медиков к несколькомесячному украинскому ребенку. Польская анестезиологиня Юстина Лещук жестко ответила коллегам за их слова о том, что малышу якобы «не будет легко в Польше».

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