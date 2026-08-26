Почему поляки стали хуже относиться к украинцам: опрос дал неожиданные ответы

Почему в Польше ухудшилось отношение к украинцам / © ТСН

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Опрос в Польше выявил основные причины ухудшения отношения к украинцам. При этом ответы поляков различаются в зависимости от их возраста и политических взглядов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для Dziennik Gazeta Prawna, сообщает издание in Poland.

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Большинство респондентов — 45,4% — связали ухудшение отношения к украинцам с спорами вокруг Волынской трагедии и исторической политики. Еще 36,4% среди причин назвали социальные выплаты, доступные украинцам в Польше.

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Влияние российской пропаганды и дезинформации в Интернете отметили 26,2% участников исследования. Почти четверть опрошенных — 24,4% — указали на заявления украинских политиков в отношении Польши. Личный опыт общения с украинцами стал причиной для 17,8% респондентов.

В то же время 7,6% опрошенных заявили, что, по их мнению, отношение поляков к украинцам не ухудшилось. Еще 4,5% не смогли определиться с ответом, а 0,7% отказались отвечать. Каждый участник мог выбрать не более двух вариантов.

Политические взгляды повлияли на ответы

Заметная разница прослеживается между сторонниками власти и оппозиции. Среди тех, кто поддерживает правящую коалицию, 49,5% объяснили ухудшение отношения российской пропагандой. Еще 37,2% назвали споры вокруг Волынской трагедии и исторической политики.

Сторонники оппозиции чаще всего указывали именно на Волынскую трагедию и историческую политику — 55,1%. Вторым по популярности объяснением в этой группе стали социальные выплаты для украинцев — их назвали 47,8%.

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Отдельно выделялись ответы молодых поляков. Среди респондентов в возрасте 18–24 лет наиболее распространённой причиной стал личный опыт общения с украинцами — так ответили 40,1%.

Профессор Радослав Марковский отметил, что свой вклад в ухудшение отношения поляков к украинцам может вносить и польская политика. Социолог Университета SWPS также обратил внимание на националистические настроения в отдельных группах общества.

Исследование проводилось с 17 по 20 августа. Опрос проводился с помощью телефонных (CATI) и онлайн-интервью (CAWI) среди 1000 человек. Выборка была общенациональной и репрезентативной для жителей Польши в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее польское министерство иностранных дел отметило, что украинцы в Польше не только обретают безопасность, но и вносят активный вклад в развитие польской экономики.

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