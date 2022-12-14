Почему Пригожин называет себя "слугой дьявола": интересные факты о "поваре Путина"

Основатель ЧВК "Вагнер" имеет связи с Путиным еще с 90-х годов и выполняет для него роль "неправительственной силы".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин увлекается мистицизмом и любит называть себя "слугой дьявола", а президента РФ Владимира Путина – Воландом. Пригожин на 100% подчиняется Путину, но имеет свои политические амбиции, которые распространяются и на оккупированные территории Украины.

Интересные подробности о "поваре Путина" рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Слуга дьявола"

Правозащитник сообщил, что отсидевший длительный срок Пригожин на зоне прочитал книгу "Фауст" Гете и практически "заболел" мистицизмом.

"Отсюда и название организации — "Вагнер". В свое время немецкий композитор Вагнер написал мелодию "Полет Валькирии" для пьесы "Фауст". Фактически он написал музыку для любимого произведения Пригожина. Отсюда они взяли такое название. Из агентурных сообщений известно, что Пригожин очень часто называет себя "слугой дьявола", Люцифером или еще кем-то. А Путина иногда называет Воландом — такое общение. Он именно так назвал ЧВК "Вагнер", чтобы все понимали, что у него в голове", — объяснил Лисянский.

Эксперт рассказал, что после выхода из тюрьмы Пригожин был директором ресторана "Старая таможня", где и обзавелся связями в российской власти.

"Это был в 90-х годах первый дорогой ресторан в Санкт-Петербурге, куда заходила элита. Там очень часто обедал мэр Петербурга Собчак и его заместители. Поэтому есть предположения, что именно там он и познакомился с Путиным, который был заместителем Собчака. Оттуда и есть их связь", – пояснил он.

"Неправительственная сила" Путина

Лисянский отметил, что сегодня Пригожин занимается несколькими направлениями, среди которых и ЧВК "Вагнер" — фактически организованная преступная группировка:

"У него есть информационная составляющая, он держит фабрики троллей, у него есть консультанты, производящие фильмы, песни и прочее пророссийского характера... У него также есть несколько фондов в РФ, например, Фонд защиты национальных ценностей, работавший над сбором информации в Ливии... У него работали политтехнологи, ездившие в страны Ближнего Востока, собирали информацию".

По словам правозащитника, сегодня люди Пригожина создают на оккупированных территориях Украины пропагандистские медиахолдинги.

"Фактически Пригожин — это "неправительственная сила" Путина. Там, где не справляются его чиновники, всегда есть альтернатива — он посылает Пригожина, а затем либо награждает Пригожина, либо снимает этих руководителей. Пригожин на 100% зависим от Путина, потому что весь капитал, который он получил, получил за госконтракты.Там называются страшные суммы — сотни миллиардов рублей он освоил, и это еще неполная сумма", — говорит он.

Эксперт добавил, что Пригожин "на 100% зависит от Путина и не может его ослушаться, потому что его просто не станет".

Политические амбиции

Лисянский объясняет нынешнюю медийную активность Пригожина опасениями того, что Путин вскоре потеряет власть в РФ:

"Почему он сейчас так прогрессирует? Потому что понимает – если в 2023 году произойдет транзит власти, а уж и российские политологи об этом говорят, там никому Пригожин нужен не будет. У каждого диктатора будет свой Пригожин. Поэтому он понимает, что ему нужно закрепляться".

По информации правозащитника, у Пригожина есть политические амбиции.

"В частности, он хочет взять под контроль часть оккупированных территорий Украины и там распределять бюджетные средства или получать бюджетные средства под реализацию. Сейчас его политтехнологи и его люди работают на временно оккупированных территориях... Он пытается лоббировать на разные должности в оккупационных органах власти на временно захваченных территориях Украины своих людей", — рассказал эксперт.

Кто такой Евгений Пригожин: справка

61-летний бизнесмен Евгений Пригожин — ресторатор, владелец "фабрики троллей из Ольгино", одна из ключевых фигур в российско-украинской информационной войне. Но больше всего Пригожин сегодня известен как основатель частной военной компании "Вагнер" — армии наемников, которая с 2013 года "отличилась" в Украине, Сирии, ряде африканских стран.

Пригожина называют "поваром Путина" из-за крупного бизнеса в сфере питания на государственных подрядах.

В молодости у Пригожина были проблемы с законом, в 80-е годы он был судим, в частности, за кражу, разбой, мошенничество, отбыл 9-летний тюремный срок. В 90-е Пригожин основал группу компаний "Конкорд", включавшую сначала сеть заведений общепита, а впоследствии — строительный бизнес, медиахолдинг со знаменитой "фабрикой троллей" и, наконец, ЧВК "Вагнер".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пригожин смог существенно нарастить свое влияние, а его незаконная вооруженная группировка считается одной из самых боеспособных частей российской оккупационной армии.

"Вагнер", не имеющий в России никакого официального статуса, уже вербует пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов. Также Пригожину разрешили свободно набирать в частную армию заключенных. Основатель ЧВК "Вагнер" создает мощную военную структуру, параллельную российскому минобороны. Эксперты считают, что у Пригожина и его союзника главы Чечни Рамзана Кадырова есть большие политические амбиции, чтобы бросить вызов кремлевской верхушке.

Читайте также: