Почему Пригожин не завершил свой мятеж — мнение российского оппозиционера

Между ФСБ и Минобороны РФ был серьезный конфликт.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин пользовался негласной поддержкой ФСБ и играл по правилам системы, поэтому ему удалось "выйти сухим из воды" после своего мятежа, так и не завершив его.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Очевидно, что был серьезный конфликт между ФСБ и Минобороны. Главный нарратив, распространяемый Федеральной службой безопасности — это то, что все готовились к войне, а армия оказалась неготовой. То есть, на самом деле вся ответственность за неудачу на фронте лежит на руководстве в Минобороны. Это выгодно ФСБ”, – отметил оппозиционер.

По его мнению, Пригожин пользовался негласной поддержкой ФСБ: "А поскольку он играл по правилам системы, то ему удалось сохранить ЧВК "Вагнер", забрать свои миллиарды и отбыть в Беларусь".

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Что известно о мятеже Пригожина

23 июня Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям "Вагнера" в Ростове-на-Дону регулярной армией.

После этого Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости".

Однако уже вечером того же дня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Последний сказал, что наемники остановились в 200 км от Москвы и разворачивают свои колонны назад, чтобы вроде бы не проливать кровь ни одной из сторон.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

Пригожин намерен поучаствовать в президентских выборах в РФ в следующем году.

Также стало известно, что Пригожин использует двойников для скрытия своих передвижений, поэтому сложно выяснить, где он находится сейчас.

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