Почему Пригожина отправляют в Беларусь и при чем здесь Лукашенко – мнение политолога

Накануне Александр Лукашенко заявил о достигнутой договоренности с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным из-за бунта в РФ.

В России мог начаться процесс трансфера власти, поскольку репутация Путина абсолютно нивелирована после так называемого бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это может быть спецоперация ФСБ по трансферу власти.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал политический консультант Дмитрий Васильев.

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически был тем медиатором, который остановил "военный переворот и договорился" о чем-то с Пригожиным, потому что он знает предводителя "зеков" 20 лет.

И если говорить о возможной версии трансфера власти и создании союзного государства России и Беларусі, где должен быть один лидер, то таким лидером может стать Александр Лукашенко. А, например, Пригожин будет гауляйтером Беларусі.

"Вспоминаются слова Лаврова, который сказал, что ядерным оружием будет все равно владеть Беларусь. Но в своем марше "пригожинцы" также заявляли, что они будут брать под контроль ядерные объекты России. Если появится ядерный объект России в Беларуси а Пригожин в Беларуси, это ли не "обезьяна с ядерной кнопкой", которая может нажать и не побояться этого?", — резюмировал эксперт.

Напомним, вечером 24 июня в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили о достигнутой договоренности с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным остановить движение его наемников на территории России.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Лукашенко может быть причастен к мятежу Пригожина.

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