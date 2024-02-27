Почему протесты фермеров – это подарок Путину: польский эксперт назвал интересные факторы

Польский профессор считает, что за ситуацией с протестами может стоять Россия.

Эксперт Польской академии наук, профессор Петр Осенка заявил, что протесты польских фермеров на границе с Украиной – это "подарок российской пропаганде".

Об этом пишет польское издание onet.pl.

"Для России это беспрецедентный праздник. Кремль уже давно играет в игру со своей публикой, убеждая ее, что конец войны в Украине близок" - сказал профессор Петр Осенка из Института политических исследований Польской академии наук.

По мнению эксперта, показывая протесты фермеров, россияне посылают миру сигнал, что союз Польши с Украиной разваливается, и что вскоре на польско-украинской границе будет заблокирована передача оружия с Запада.

Профессор Осенка считает, что блокирование границы было выгодно россиянам, которые были бы рады сделать это сами, если бы не страх спровоцировать войну с Западом. По его мнению, России выгоден только "зерновой" конфликт.

"Это подарок Путину, ценность которого мы не можем переоценить", - подчеркнул он.

По мнению профессора Осенки, решение Туска включить пограничные переходы с Украиной в группу объектов критической инфраструктуры является правильным, хотя де-факто означает "милитаризацию границы".

Эксперт считает, что среди фермеров уже могут быть российские агенты - вроде так называемых "зеленых человечков" Путина в Крыму в 2014 году.

"Вполне вероятно, что эти люди уже здесь". - сказал Петр Осенка.

Протест польских фермеров: последние новости

Напомним, тысячи польских фермеров устроили в центре Варшавы 27 февраля самую большую за последнее время акцию протеста. Они держат в руках плакаты с перечеркнутыми украинскими флагами и притащили соломенный танк Abrams.

Ранее польские митингующие совершили самую масштабную диверсию против украинских аграриев. На этот раз высыпали из восьми вагонов прямо на рельсы украинское зерно, испорчено около двух сотен тонн кукурузы.

Кроме того, польские фермеры пообещали 1 марта заблокировать пункт пропуска на границе с еще одной страной. Так, аграрии готовятся к двум новым блокадам: на границе между Польшей и Германией в городе Швецко и у Литвы на дороге на пограничном пункте Кальвария-Будзиск.

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