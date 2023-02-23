Почему провалился пуск российской ракеты "Сармат" во время визита Байдена: ответ инженера-конструктора

Эксперт и инженер-конструктор объяснил, почему провалился пуск российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время визита лидера США Джо Байдена в Украину.

Президент РФ Владимир Путин – это персонаж "позднего Брежнева" с застоем и полным распадом военной экономики. И при ракетных обстрелах это проявляется особенно ярко — прежде всего, в неудачах и недостатках путинского вооружения, которым российский диктатор пытается запугивать не только Украину, но и мир.

Такое мнение высказал политолог, аналитик, бывший инженер-конструктор в конструкторском бюро "Южное" им. М. К. Янгеля Александр Кочетков, пишет "Апостроф".

По его словам, феерический пример российских неудач – неудачный испытательный пуск ракеты "Сармат" во время визита президента США Джо Байдена в Украину.

"Сармат" по замыслу Кремля это ракета, которую якобы должны бояться все в мире, потому что это новейший "аналоговнет". Надо понимать, что для того чтобы ракета считалась успешной, нужно сделать по меньшей мере 10 пробных успешных летных пусков. После каждого запуска нужно что-то усовершенствовать, менять. С даты первого пробного запуска не прошло еще годf. А это был третий, и он был неудачным", — рассказал Кочетков.

Он добавил, что ракетчики имеют свою примету, мол, если начальство хочет, чтобы пуск был приурочен к какому-нибудь событию, то гарантированно он будет неудачным.

"И о правдивости этой приметы свидетельствует огромная ракетная статистика, и не только в Советском Союзе", – добавил Кочетков.

Он подчеркнул, что неудачный старт, что ракета не улетела – это вполне нормально для ракетчиков, тестирующих новую разработку.

"Но это очень обидно и очень показательно для кремлевского фюрерка, который хотел сделать по примеру советских вождей, как это в свое время делали Хрущев и Брежнев перед какими-то знаковыми событиями. Но технологический уровень современной России в разы ниже, чем даже уровень СССР времен Брежнева. Научный, технический, технологический уровень – он в разы отличается. А в свое время США выиграли гонку вооружений у мощного СССР. Поэтому сравнивать современные технологические уровни США и России вообще не имеет смысла", — подчеркнул эксперт.

Напомним, по информации The Telegraph, Россия попыталась запустить свою "новую" межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", когда президент США Джо Байден находился в Киеве.

После этого в России настолько расстроились, что отказались запускать свою гиперзвуковую ракету нового поколения "Циркон" во время совместных учений с Южной Африкой и Китаем.

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