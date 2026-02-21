- Дата публикации
Почему Путин боится мира больше войны: эксперт раскрыл истинную причину
По словам эксперта, у российского диктатора стал заложник собственной агрессии и нет ни одного плана для страны на мирное время.
Из-за развязавшейся войны ситуация внутри России неустанно ухудшается. Однако у Владимира Путина нет никакого представления, что делать с экономикой и собственным обществом в случае подписания мирного договора. Именно поэтому русский диктатор обречен на продолжение боевых действий.
Об этом в интервью рассказал немецкий эксперт по безопасности и обороне Нико Ланге.
По словам аналитика, глава Кремля ведет не только классическую войну против Украины, но и развернул внутреннюю войну в самой России. Это неизбежно провоцирует скрытое недовольство внутри страны-агрессоры.
«Путин работает совершенно против интересов России. Ситуация там сейчас гораздо хуже, чем была четыре года назад. Я думаю, что в России будут дискуссии по этому поводу. Мы видели, как Пригожин шел на Москву в 2023 году, и я не заметил, чтобы кто-нибудь массово был готов защищать Путина и бросаться под танки», — подчеркнул эксперт.
Ланге отмечает, что позиции русского диктатора очень неоднозначны. С одной стороны, его власть временно укрепилась из-за того, что политический режим эволюционировал от относительно мягкого авторитаризма до жесткого тоталитаризма. Однако с другой стороны, Путин стремительно слабеет из-за катастрофического падения российской экономики.
«Путин начал войну, которую он уже четыре года не может выиграть. Очень многие россияне умирают совершенно без всякой пользы. Я не думаю, что это может пройти без серьезных последствий в будущем «, — констатировал Ланге.
По его словам, сегодня в РФ сформировалась система, где обществу крайне трудно влиять на политические процессы, даже несмотря на безумное недовольство. В то же время, сам глава Кремля стал заложником ситуации, которую собственноручно создал.
Почему мирный договор сейчас невозможен
Аналитик убежден, что остановка боевых действий будет означать для Путина политический, а может быть, и физический крах.
Путин хочет продолжать войну. Я думаю, у него даже нет идеи, что делать с Россией, если не будет войны. Значит, он будет ее продолжать. И он делает это так, как может», — подчеркнул эксперт.
Оценивая перспективы завершения конфликта, Ланге заключил: Украина сохраняет мощную способность обороняться, никакой капитуляции Киева не будет, а значит, война будет продолжаться еще долго.
Напомним, в материале The Economist говорится, что затягивание войны связано прежде всего с позицией президента РФ Владимира Путина, оказавшегося в ловушке собственной стратегии.
Несмотря на значительные потери, Россия не достигла результатов, которые могла бы оказать в качестве победы, а современная война с использованием дронов делает невозможными масштабные прорывы.
В то же время Кремль сталкивается с трудностями мобилизации и растущей финансовой нагрузкой на экономику. Мирное соглашение пока не гарантирует Москве желаемые политические цели и может создать внутренние риски — экономические и социальные.
Эта дилемма между продолжением изнурительной войны и потенциально опасным миром объясняет, почему конфликт продолжается.