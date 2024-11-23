Почему Путин и руководство так восхваляют "Орешник": объяснение аналитиков

Эксперты говорят, что это часть информационной кампании.

Президент РФ Владимир Путин и военное руководство страны-агрессора восхваляют баллистическую ракету "Орешник", которой 21 ноября оккупанты атаковали Украину.

Об этом говорится в новом обзоре Института изучения войны (ISW).

Однако это скорее часть информационной кампании, направленной на преувеличение возможностей России и для давления на Запад и Украину.

Аналитики отмечают, что 22 ноября Путин встретился с руководством Минобороны РФ, представителями российского оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракет. Запуск "Орешника" он назвал "успешным" ответом "тем, кто пытается шантажировать" Россию.

Командующий Ракетными войсками РФ генерал-полковник Сергей Каракаев подчеркнул, что ракета способна поражать цели по всей Европе, не имея аналогов в мире.

В то же время, американские и украинские СМИ отмечают, что "Орешник" не является принципиально новым оружием. Официальные представители Пентагона подтвердили, что это ракета средней дальности, созданная на базе межконтинентальной РС-26 "Рубеж".

Спикер Пентагона Сабрина Сингх также подчеркнула, что во время предварительных атак РФ использовала ракеты с большими боеголовками.

"Россия извлекает выгоду от шумных заявлений по поводу удара 21 ноября и, вероятно, надеется, что усиление беспокойства по поводу запуска ракеты "Орешник" побуждает Запад уменьшить свою поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 ноября армия РФ нанесла удар по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в этот день РФ ударила новой межконтинентальной баллистикой.

Читайте также: