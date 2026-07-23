Почему Путин и Трамп не договорились на Аляске: в Госдепе объяснили, как на это повлияла Украина

Марк Рубио / © Associated Press

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В конце лета 2025 года американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин рассматривали кремлевские сценарии завершения войны против Украины, однако Киев категорически отверг их.

Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в комментарии изданию The Guardian.

В ответ на вопросы медийщиков относительно того, остаются ли в силе инициативы РФ, высказанные в Анкоридже, глава Госдепартамента дал четкое объяснение.

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Рубио еще раз повторил, что усилия Кремля в этом вопросе оказались безуспешными. Он также уточнил, что Украина отказалась от подхода, который продвигала Москва.

«Предложения, о которых сообщалось, — они называют это „3+2“, распределение территорий, — эти попытки провалились. Ведь мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны не согласятся с ним, а украинцы на это не согласились», — пояснил Рубио.

По его словам, теперь Киеву и Москве придется искать новые предложения и новые идеи.

«Несомненно, тот вариант был неприемлем тогда для Украины. И я не думаю, что он приемлем для них и сейчас. На самом деле, возможно, он для них еще менее приемлем», — добавил дипломат.

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По его убеждению, завершить российско-украинскую войну невозможно до тех пор, пока не будут найдены действительно новые концепции.

«И мы готовы предложить некоторые из них в соответствующих условиях и форме», — подытожил Рубио.

Напомним, госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что США готовы вмешаться в войну в Украине, когда появится реальная возможность достичь мирного соглашения. Он акцентировал, что Вашингтон готов «играть любую положительную роль», чтобы закончить войну.

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