Почему Путин может согласиться на мирные переговоры: эксперт ответил

Владимир Путин / © Associated Press

Российская экономика фактически достигла предела своих возможностей, и время в войне работает против Кремля. В то время как Украина поддерживает коллективный Запад, Россия остается финансово изолированной.

Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

По оценкам политолога, последняя информация о состоянии российской экономики указывает на то, что у РФ нет стратегического преимущества во времени.

«По моему мнению, последняя информация о состоянии российской экономики указывает на то, что время точно не на стороне РФ. Украину продолжает поддерживать коллективный Запад и ЕС, а Россию же никто не поддерживает финансово», — объяснил Леонов.

Главная проблема Кремля, по мнению эксперта, заключается в ценах на энергоносители и в огромных скидках для продажи.

«Российская нефть уже стоит $37 за баррель при дисконте $20 для продажи за границу. В среднем себестоимость нефти в самой России составляет $45 за баррель», — подчеркнул политолог.

Леонов подчеркнул, что такие показатели свидетельствуют о том, что у России нет много времени для того, чтобы иметь уверенность и дальше продолжать войну.

Эксперт считает, что Кремль, вероятно, отдает себе отчет в этом экономическом давлении, но Владимир Путин может получать искаженную информацию.

«Вероятно, сам он уверен, что время работает на него. Впрочем, владеет ли он информацией, что российская нефть уже стоит $37 за баррель», — заметил Леонов.

Политолог предполагает, что сейчас Путин будет пытаться давить, чтобы был подписан любой мир, но на его условиях.

Важное политическое последствие: По словам Леонова, если мир на выгодных для себя условиях Путину не удастся подписать, то после прекращения боевых действий к нему возникнет немало вопросов. Недовольство могут выразить не только рядовые россияне, но и часть элит, понесших значительный ущерб в результате войны против Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский планирует использовать усиление давления США на Россию, чтобы активизировать переговоры по завершению войны. Как пишет Bloomberg, 19 ноября он прибудет в Турцию на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.

Анкара снова готова выступить посредником: глава МИД Турции Хакан Фидан может передать результаты разговоров Москве, в частности, о возможном обмене пленными. Зеленский накануне подтвердил визит и заявил, что Украина готовит предложения для партнеров, чтобы ускорить завершение войны.