Почему Путин начал войну в Украине: в Financial Times назвали неожиданную причину

Российский диктатор Владимир Путин переживает из-за демографического кризиса, который усиливает война в Украине. В частности, одним из способов решения этой проблемы является угон и индоктринация тысяч украинских детей.

Об этом пишет Financial Times.

Демографический кризис в РФ

По данным ООН, население России на 2021 год составило 145 миллионов по сравнению со 149 миллионами в конце 20 века. Даже несмотря на прибытие в Россию миллионов мигрантов из стран Центральной Азии, проблема не становится меньше.

Кроме того, в пик пандемии коронавируса избыточная смертность в РФ составила около 1,1 миллиона.

По оценкам Пентагона, только 2022 год стоил России 120 000 солдатских жизней. Еще сотни тысяч россиян покинули страну из-за войны.

"Через полгода после полномасштабного вторжения в Украину Путин подписал указ о восстановлении советской награды "Мать-героиня", которой награждали женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. Одной из первых лауреатов этой награды стала Медни Кадырова, супруга чеченского" президента Кадырова", — говорится в сообщении.

В последний месяц Путин подписал новый приказ — объявление 2024 года "годом семьи" в России. В своих речах он все чаще апеллирует к теме семьи, мол, как было здорово когда-то, когда женщины рожали по 10 детей за свою жизнь.

"Путин одержим этой демографической проблемой. По его мнению, могущество страны связано с численностью ее населения. Чем больше население, тем мощнее государство", – объясняет французский демограф Лоран Шалар.

Путин разрешает кризис нападением на Украину

Как пишет Financial Times, объявленная Путиным аннексия украинских территорий, где до войны проживало около 8,6 миллионов человек, может быть попыткой увеличить демографический потенциал России. В частности, часть этой стратегии — похищение и индоктринация тысяч украинских детей.

Кроме того, в РФ сейчас набирает обороты полурелигиозная кампания за ограничение абортов.

Добавим, на сегодняшний день официально известно о примерно 20 тысячах украинских детей, которых Россия незаконно депортировала с территории Украины.

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