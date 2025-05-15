Почему Путин не приехал на мирные переговоры в Турцию: британские военные удивили объяснением

Путин / © Associated Press

Реклама

Британские военные эксперты объяснили, почему российский диктатор Путин не отважился приехать в Турцию на мирные переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет британское издание Dailymail.co.uk.

Бывший командир Объединенного полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Великобритании, полковник Гемиш де Бреттон-Гордон сказал в интервью газете Mirror: «Есть аналитики, люди, которые знают лучше меня, которые считают, что Путин сейчас — ходячий мертвец, отработанная сила».

Реклама

Брюс Джонс, один из ведущих британских аналитиков России, добавил: «В России никогда не бывает демократических перемен, и ситуация для Путина плохая. Он годами убивал людей, и с некоторыми его военными уже расправлялись таким образом — он знает, как это происходит с лидером в Москве, который не принимает правильных решений. Так что он, наверное, прав, что у него паранойя».

Полковник Ричард Кэмп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане, добавил: «Есть много людей, которые хотели бы, чтобы Путина убрали. Но его безопасность настолько прочна, что возникает реальный вопрос, возможно ли это, и я считаю, что на данный момент это вряд ли произойдет».

Напомним, в Стамбуле 15 мая должны пройти переговоры между украинской и российской делегациями. Несмотря на публичную готовность президента Владимира Зеленского лично принять участие в них, президент России Владимир Путин на переговоры не приедет.

Европейские дипломаты обвинили президента-диктатора России Владимира Путина в подрыве переговоров с Украиной, направленных на прекращение войны. В частности, возмущение вызвала делегация, назначенная Кремлем.

Реклама