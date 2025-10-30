ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
221
Время на прочтение
2 мин

Почему Путин не применит ядерное оружие: эксперт рассказал

Очередной ядерный шантаж Кремля с Посейдоном не произвел впечатление на Запад.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Путин снова угрожает миру ядерным «Посейдоном», но Запад уже не пугается. Ведь все носители РФ под тотальным наблюдением. Эксперт заверил, что в случае попытки удара Путин получит упреждающий огонь.

Об этом рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил в эфире 24 Канала.

По словам Маломужа, говоря о «Посейдоне», Путин тем самым угрожает Западу размещением различных типов баллистических ракет, которые могут быть нацелены на Европу и США.

Однако в отличие от прошлых лет сейчас Запад не просто пугается, а озвучивает, что в случае чего сможет ответить Москве.

Генерал армии заверил, что блеф Путина не работает, поскольку за Россией ведется круглосуточное и всестороннее наблюдение со стороны ведущих мировых держав.

«Российские пусковые установки, бомбардировщики Т-95, Т-160, являющиеся носителями ядерных ракет, находятся под постоянным наблюдением разведки и систем перехвата США, Великобритании, Франции», — заявил Маломуж.

Он добавил, что за этим процессом внимательно следят также Китай и Индия.

Причина такого тотального контроля проста — никто не заинтересован в глобальном апокалипсисе.

«Они четко понимают, что начало ядерной войны между США и Россией нанесет колоссальный ущерб, будет термоядерная реакция, будет сноситься все, что есть на земле», — озвучил Маломуж.

Эксперт вспомнил о «технологическом фильме», снятом американцами, который видели и Си Цзиньпин, и Путин. В нем наглядно показано, что в случае ядерной войны ничего на планете не останется.

Поэтому Путин может сколько угодно угрожать, однако, по мнению экс-руководителя СВР, он не использует эти ресурсы. А как только попробует — получит упреждающие удары.

«Потому что никто не захочет умирать ни Трамп, ни Си Цзиньпин, ни Моди, ни сам Путин. Это реальная правда. Угроза есть, ему нужно отвечать жестко», — подчеркнул Маломуж.

Он подытожил, что хотя Россия пытается издать, будто это у Европы есть агрессивные намерения, на самом деле именно россияне готовят ядерные подлодки и ракеты с ядерными реакторами.

Напомним, Владимир Путин заявил об испытаниях подводного безэкипажного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Российский диктатор назвал разработку «уникальной» и «не имеющей аналогов в мире».

Кроме того, он похвастался мощностью «Посейдона», заявив, что она превышает возможности межконтинентальной ракеты «Сармат». Путин также сообщил, что эти ракеты вскоре должны встать на боевое дежурство.

Дата публикации
Количество просмотров
221
