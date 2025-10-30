Почему Путин не применит ядерное оружие: эксперт рассказал

Владимир Путин / © Associated Press

Путин снова угрожает миру ядерным «Посейдоном», но Запад уже не пугается. Ведь все носители РФ под тотальным наблюдением. Эксперт заверил, что в случае попытки удара Путин получит упреждающий огонь.

Об этом рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил в эфире 24 Канала.

По словам Маломужа, говоря о «Посейдоне», Путин тем самым угрожает Западу размещением различных типов баллистических ракет, которые могут быть нацелены на Европу и США.

Однако в отличие от прошлых лет сейчас Запад не просто пугается, а озвучивает, что в случае чего сможет ответить Москве.

Генерал армии заверил, что блеф Путина не работает, поскольку за Россией ведется круглосуточное и всестороннее наблюдение со стороны ведущих мировых держав.

«Российские пусковые установки, бомбардировщики Т-95, Т-160, являющиеся носителями ядерных ракет, находятся под постоянным наблюдением разведки и систем перехвата США, Великобритании, Франции», — заявил Маломуж.

Он добавил, что за этим процессом внимательно следят также Китай и Индия.

Причина такого тотального контроля проста — никто не заинтересован в глобальном апокалипсисе.

«Они четко понимают, что начало ядерной войны между США и Россией нанесет колоссальный ущерб, будет термоядерная реакция, будет сноситься все, что есть на земле», — озвучил Маломуж.

Эксперт вспомнил о «технологическом фильме», снятом американцами, который видели и Си Цзиньпин, и Путин. В нем наглядно показано, что в случае ядерной войны ничего на планете не останется.

Поэтому Путин может сколько угодно угрожать, однако, по мнению экс-руководителя СВР, он не использует эти ресурсы. А как только попробует — получит упреждающие удары.

«Потому что никто не захочет умирать ни Трамп, ни Си Цзиньпин, ни Моди, ни сам Путин. Это реальная правда. Угроза есть, ему нужно отвечать жестко», — подчеркнул Маломуж.

Он подытожил, что хотя Россия пытается издать, будто это у Европы есть агрессивные намерения, на самом деле именно россияне готовят ядерные подлодки и ракеты с ядерными реакторами.

Напомним, Владимир Путин заявил об испытаниях подводного безэкипажного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Российский диктатор назвал разработку «уникальной» и «не имеющей аналогов в мире».

Кроме того, он похвастался мощностью «Посейдона», заявив, что она превышает возможности межконтинентальной ракеты «Сармат». Путин также сообщил, что эти ракеты вскоре должны встать на боевое дежурство.