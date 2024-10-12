Почему Путин не применит ядерное оружие: политолог назвал три причины

Политолог Андрей Пионтковский считает, что глава Кремля Владимир Путин не применит ядерное оружие. Этому три причины.

Такое мнение он высказал в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому.

"Сейчас Путин его использует снова как последнее оружие. Я по-прежнему убежден, что этого не произойдет. Есть три причины, по которым Москва не применит ядерное оружие. Первая – это не изменит сущности войны. Предположим, он совершит преступление и Уничтожит один из украинских городов. Что, после этого прекратится война? Нет. отметил политолог.

Пионтковский объяснил, что применение ядерного оружия – это сверхсложный процесс, в котором задействовано большое количество учреждений.

“Во-первых, это 12-е управление министерства обороны, обладающее всеми ядерными запасами. За ним следит американская разведка, она все время подчеркивает, что никаких перемещений ядерного оружия, ни тактического, ни стратегического, нет. Поэтому это шантаж", — подчеркнул политолог.

По его мнению, Запад "выздоравливает" от этого шантажа.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об ускоренных шагах, чтобы стать "ядерной сверхдержавой".

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