Почему Путин перед вторжением в Украину приказал срочно перевезти его суперяхту из Германии в Россию — The Guardian

Президент РФ Владимир Путин перевел свою суперяхту стоимостью 100 млн долларов из немецкой верфи в Россию за несколько недель до того, как отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, согласно секретным документам, обнародованным в новом расследовании.

Об этом пишет The Guardian.

Российская антикоррупционная организация, созданная заключенным оппозиционером Алексеем Навальным, утверждает, что электронная переписка свидетельствует о том, что российский президент приказал срочно перевезти 82-метровую суперяхту под названием "Грейсфул" из верфи в Гамбурге, где она проходила модернизацию стоимостью 32 миллиона. до 1 февраля 2022г.

На фотографиях видно, как судно буксируют из Гамбурга 7 февраля по пути к российскому эксклаву Калининград, после того, как верфь не уложилась в срок до 1 февраля.

Всего через 15 дней – 22 февраля – Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину. После вторжения США, Великобритания и ЕС наложили санкции на российские активы за рубежом, а десятки принадлежащих олигархам суперяхт были конфискованы по всему миру.

Управление по контролю за иностранными активами правительства США (OFAC) включило "Грейсфул" в список "заблокированной собственности, в которой интересует президент Владимир Путин".

Graceful, также известная под кодовым названием "Косатка", которая имеет 15-метровый крытый бассейн, который может быть превращен в танцплощадку, является лишь одной из нескольких суперяхт, связывающих с Путиным.

В электронном письме, посланном на гамбургскую верфь Blohm+Voss 19 января 2022 года, говорится: «Владелец хочет, чтобы «Грейсфул» была доставлена в Российскую Федерацию 1 февраля... Пожалуйста, мобилизуйте непрерывный экипаж — 2 смены. Пожалуйста, ускорите все работы, которые могут помешать отплытию Грейсфул 1 февраля».

В электронных письмах говорилось, что владелец хочет вывезти судно в Российскую Федерацию для завершения работ. “Владелец недоволен модернизацией. Он недоволен задержками в процессе строительства», — отмечается в электронном письме от SCF Group, крупнейшей судоходной компании России. Ожидалось, что работы займут больше года.

Электронные письма были обнародованы в отчете российской журналистки-расследовательницы Марии Певчих, возглавляющей Фонд борьбы с коррупцией, созданный Навальным.

"Полустраны вынуждены собирать деньги на белье и носки для мобилизованных солдат и делать окопные свечи, в то время как развязавший эту войну человек тратит 3 миллиарда рублей только на ремонт и покупки для своей яхты", — говорится в ее отчете.

Крупнейшая суперяхта Путина, Шехерезада стоимостью 700 миллионов долларов, была конфискована в итальянском порту Марина-ди-Каррара, где она находилась на ремонте. США также называют его владельцем меньшей суперяхты под названием "Олимпия" стоимостью 22 миллиона долларов.

Напомним, Украина взыскала к доходу государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Беларуси, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.

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