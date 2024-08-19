Почему Путин поехал в Азербайджан в разгар наступления ВСУ на Курщину: оценка экспертов

Этот государственный визит также является возможностью для Путина продемонстрировать миру, что людей с ним не было.

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Азербайджан. Его визит продлится два дня – до 19 августа.

О чем свидетельствует визит российского диктатора в Азерайджан – говорится в статье BBC.

Почему Путин посещает Азербйджан именно сейчас

После начала войны против Украины два года назад Владимир Путин впервые приезжает в Азербайджан.

В результате изоляции Запада из-за аннексии украинских земель Владимир Путин пытается укрепить отношения со своими союзниками и наладить новые.

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Он подписал союзнический договор с Азербайджаном в дни вступления его армии в территорию Украины. Несмотря на то, что правительство Азербайджана поддерживает хорошие отношения с Украиной и Западом, оно никогда не отворачивалось от Путина.

Этот государственный визит также является возможностью для российского лидера продемонстрировать миру, что людей с ним не было.

В свой предыдущий государственный визит Путин посетил Северную Корею и Вьетнам.

Решить газовый вопрос

После вторжения в Украину Россия прекратила экспорт газа в страны Европы из-за санкций Запада. Азербайджан подписал соглашение с Европейским Союзом и согласился экспортировать больше газа в европейские страны, которые Россия перекрыла.

Политолог Фуад Шахбазов считает, что главными целями нынешнего визита Владимира Путина в Азербайджан являются экономические и энергетические вопросы.

По его словам, в ходе визита может быть подписан новый документ о транспортировке газа между Азербайджаном и Россией.

" Может быть подписан документ о транспортировке российского газа в Азербайджан и увеличении объемов транспортировки азербайджанского газа в Европу вместо этого. То есть российский газ можно использовать для обеспечения внутреннего рынка. Кроме того, может быть подписан некий документ об экономическом сотрудничестве", — сказал Фуад Шахбазов.

Мирное соглашение

По словам Шахбазова, еще одной целью этого визита может стать усиление позиций России в армяно-азербайджанском мирном процессе.

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Он считает, что западные институты в последнее время активизировались в мирном процессе между двумя странами, и что есть интерес к России, посещающей регион, чтобы восстановить свое "относительно утраченное влияние".

" Этот визит имеет целью подтвердить интерес России к региону ", — сказал Фуад Шахбазов.

Причем здесь Иран

Перед сегодняшним визитом президента России Владимира Путина глава Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Азербайджан и встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Он посетил Иран, а затем Азербайджан.

Сергей Шойгу посетил Иран через неделю после убийства лидера ХАМАС в Тегеране, а когда вернулся, провел встречу в Баку и вернулся в страну.

Хотя во время визита Сергей Шойгу говорил о таких вопросах как мир и безопасность на Южном Кавказе, он посетил только Азербайджан из стран региона.

Аналитики считают, что визит высокопоставленного российского чиновника в Тегеран, а затем в Баку может быть связан с возможным противостоянием Ирана и Израиля.

Тогда политолог Фуад Шахбазов заявил ВВС Азербайджану, что Россия обеспокоена возможностью предоставления Азербайджаном закрытой поддержки Тель-Авиву в возможном конфликте между Ираном и Израилем.

Отметим, что Путин открыто заявил о "кризисе" в войне против Украины.

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