Почему Путин "проглотил" арест Мадуро и молчит об аресте танкеров: анализ NYT

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Кремлевский диктатор Владимир Путин избрал стратегию "тишины". Он игнорирует агрессивные действия США в Венесуэле и захват российских судов , поскольку боится поставить под угрозу свою главную цель – благоприятное для него окончание войны в Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Молчание как стратегия

На прошлой неделе США провели спецоперацию по вывозу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а на днях захватили еще один подсанкционный танкер под флагом РФ.

Реклама

Ранее такие действия вызвали истерику Москвы и угрозы ядерным оружием. Теперь только сухое заявление Минтранса РФ.

«У него [Путина — ред.] есть одна цель — выйти победителем в Украине, и все остальное подчинено этой цели… Зачем давать американцам оплеуху там [в Венесуэле — ред.] и портить с ними отношения?» — объясняет Ханна Нотте, директор программы Евразии в Центре Джеймса Мартина.

Любая попытка защитить Мадуро чревата полным разрывом с Трампом, чего Кремль сейчас не может себе позволить.

Глобальное отступление России

Война в Украине стала «черной дырой», высасывающей ресурсы Москвы. Поэтому РФ теряет влияние в регионах, где когда-то чувствовала себя хозяином:

Реклама

Сирия: В конце 2024 режим Башара Асада упал, несмотря на десятилетия российской поддержки.

Кавказ: Армения и Азербайджан, бывшие сателлиты Москвы, теперь ездят подписывать мирные соглашения в Белый дом.

Иран: Протесты угрожают дружественному правительству Кремля.

«Поскольку страна становится более устойчивой внутренне к давлению Запада, она также становится слабее глобального игрока, потому что у нее нет столько ресурсов, чтобы тратить их на свои амбиции», — говорит Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги.

Компенсация через террор

Не имея возможности ответить Трампу симметрично, Путин срывает злобу на Украине. Украинские аналитики считают, что вчерашний удар ракетой «Орешник» — попытка компенсировать бессилие в геополитике.

Он ничего не смог сделать в Латинской Америке, он ничего не смог сделать против Трампа, поэтому он ударил по Украине. Он слаб в геополитике, но хочет подчеркнуть, что он все еще здесь, в Украине», — отметил политолог Николай Давыдюк.

В то же время для Путина есть и хорошие новости: амбиции Трампа по отношению к Гренландии могут расколоть НАТО, сыграющую на руку Москве. Но пока Кремль вынужден «проглотить» потерю Венесуэлы.

Реклама

Напомним, ночная атака на Украину в ночь на 9 января стала не только актом террора против гражданских, но и геополитическим сигналом. Западные СМИ называют удар «Орешником» четким сигналом устрашения для союзников Киева.