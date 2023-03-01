Почему Путин пугает россиян перспективой развала РФ: экономист Альфред Кох об основном страхе диктатора

По мнению бывшего вице-премьера РФ, в "пугалки" главы Кремля уже мало кто верит.

Глава Кремля Владимир Путин во время своего обращения снова пугал россиян перспективой развала России. Он называл это “раскассированием” и говорил об опасности распада русского народа на "московитов", "уральцев" и т.д.

Об этом напомнил бывший вице-премьер РФ, экономист Альфред Кох.

"Я бы ему еще напомнил о кривичах и вятичах, но хорошо, чего старика пугать лишний раз. Не знаю как вам, а мне он показался слегка напуганным. Возможно, вот этой самой перспективой распада россии на несколько государств", — написал Кох. .

Он также напомнил 1991 год и "то безразличие, с которым весь советский народ как один человек встретил распад СССР.

"Не то, чтобы я как-то сильно переживал тогда эту "геополитическую катастрофу", но и меня тогда удивило полное отсутствие какой-либо реакции людей на это событие. Согласитесь, не каждый день ты живешь в государстве, которое прекращает свое существование. Но тогда это произошло так обыденно, так предсказуемо и так просто, что я даже не помню какого-нибудь серьезного обсуждения этой новости в народе.Людям было прямо к лампочке.Они были погружены в свои заботы.И это полное безразличие к гибели «великого государства» показало реальное место всей этой болтовни в жизни людей", — отметил он.

Кох также считает, даже если российскому народу придется еще раз столкнуться с риском развала государства, то ситуация неприятно удивит Путина.

По поводу развала России, по мнению Коха, унывать будет только Путин. Если, конечно, он до того момента не сдохнет или его не прибьют его собственные делители.

"Вся эта государственная гордость, все эти двуглавые орлы и другие скипетры, все эти тысячелетние басни и лжи – все это так мало занимает места в сознании большинства обычных людей, что это и является причиной главного страха Путина", – пишет Кох.

Власть Путина, в конечном счете, строится на иррациональной любви народа к своему государству. К ее величию, могуществу и огромности. И глава Кремля страх перед признанием, что "его вера в невероятную силу этой любви, мягко говоря, не очень обоснована".

Так что, по словам Коха, распад путинского государства будет воспринят народом если не с облегчением, то уже минимум как вполне закономерный и заслуженный финал. Это и пугает диктатора.

"Он чувствует, как земля уходит из-под его ног, как все слабее реагируют люди на его боевые зову, как все меньше верят в те пугалки, которые он провозглашает", — сказал он.

Добавим, что кремлевский диктатор Владимир Путин принялся распространять тезисы о якобы уничтожении РФ, что свидетельствует о нехватке месседжей для внутренней пропаганды. Однако даже россияне мало верят в эту пропаганду.

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