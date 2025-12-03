Путин угрожал Европе перед переговорами с Кушнером и Виткоффом: что стоит за этими заявлениями

Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин 2 декабря встретился в Москве со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Перед переговорами он сделал публичное заявление, угрожая Европе: мол, в случае начала войны против России Кремль ответит.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 канала, стоящие за такими заявлениями и как могут развиваться переговоры с американскими эмиссарами.

Чаленко отметил, что логика Кремля заключается в дезавуации предварительных договоренностей, достигнутых в Женеве и Флориде. Путину нужно восстановить в максимальной целостности 28 пунктов «мирного плана», которые якобы предлагали США.

Реклама

«В Кремле стремятся вытеснить Европу и Украину из мирного процесса, оставив переговоры исключительно в США. Именно в таком треугольнике США-Россия-Китай он хочет получить одобрение своих территориальных достижений, включая временно оккупированные территории Украины», — пояснил политолог.

По словам Чаленко, после встречи в Кремле Виткофф проведет разговор с президентом Зеленским, пытаясь донести позицию Москвы по «недопустимости» предварительных договоренностей.

Также существует риск, что США параллельно предложат Путину признать де-факто российскими часть оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Однако пока не ясно, будет ли это предложение озвучено на переговорах.

Чаленко отмечает, что переговоры с американскими представителями пока остаются синхронизированными и не исключают участия Украины в будущих договоренностях. В то же время, есть риск, что Кремль будет пытаться повлиять на решения без Киева и ЕС.

Реклама

Политолог также подчеркнул важность того, чтобы американская сторона опровергла слухи о якобы блокировании или задержках поставок вооружения для Украины, что критически важно для сохранения доверия в рамках программы PURL.

Напомним, 2 декабря в Москве Виткофф и Кушнер провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждая подробности американского мирного плана для Украины. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, американская сторона дополнительно предоставила четыре документа в 27-пунктный план президента США по урегулированию войны.

Ушаков отметил, что пока нет единого «компромиссного варианта» плана. Москва оценивает полученные предложения как неоднородные: часть из них считается приемлемой, а часть неприемлемой для России.