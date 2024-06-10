Почему Путин воюет в Украине и при чем здесь Си Цзиньпин: сенатор США ошеломил причиной

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Владимир Путин сражается в Украине за полезные ископаемые для Китая на 10-12 трлн долларов.

Такое мнение озвучил в комментарии телеканала CBS News 9 июня.

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"Они (россияне — ред.) сидят на 10-12 триллионов долларов критически важных полезных ископаемых в Украине. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с Китаем. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером. Мы когда-то мечтали о том, что 10-12 триллионов долларов критически важных минеральных активов могут быть использованы Украиной и Западом, а не преданы Китаю – это очень большое дело", — сказал Грэм.

Сенатор призвал свою страну помочь выиграть Украине войну.

"Давайте найдем решение этой войны. Они идут на золотую жилу, чтобы дать Путину 10 или 12 триллионов долларов критически важных полезных ископаемых, которыми он поделится с Китаем", — добавил он.

Напомним, в Китае сделали заявление о сотрудничестве с Украиной.

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