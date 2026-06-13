Москва / © Associated Press

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В Москве ко Дню России впервые за 23 года было отменено проведение праздничного концерта на Красной площади.

Политолог Валерий Дымов в разговоре с «24 Каналом» отметил, что россияне сегодня ограничены в своих действиях, ведь война перешла на российскую территорию, откуда и начиналась. Теперь даже в Москве ее начали ощущать и бояться украинских дронов.

«Когда-то Россия говорила о скрепах в 1418 дней и ночей, когда боролась с нацистской чумой (во время Второй мировой войны — 24 Канал), поработившей всю Европу. Тогда она боролась со всей Европой, а сейчас уже более длительный период со страной, которой якобы, по ее словам, не существует. А сейчас мы перешли новый предел», — сказал Дымов.

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Напомним, в Москве отменили концерт ко Дню России на Красной площади. По данным медиа, концерт перенесли с Красной площади в культурный центр Моссовет на Преображенской площади. Программа была значительно сокращена, отменив участие известных российских «звезд». О причине изменений не сообщается.

В последнее время Украина усилила удары БпЛА по Москве и Санкт-Петербургу. По словам президента Владимира Зеленского, цель состоит в том, чтобы россияне почувствовали, что такое война.

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