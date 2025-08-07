Почему Путин вспомнил об "Орешнике" после слов Трампа: объяснение эксперта

Угрозы Путина «Орешником» наносят ему больше вреда, чем пользы / © ТСН.ua

Российская ракета «Орешник» является бессмысленным и неэффективным проектом, несущим Кремлю больше вреда, чем пользы. Такое мнение в интервью "Эспрессо" высказал аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ёжак.

Об этом пишет "Эспрессо".

«Холодное предложение» Трампа

По словам эксперта, бывший президент США Дональд Трамп сделал беспрецедентный шаг, сняв табу с американской ядерной риторики. В ответ на угрозы ядерным оружием со стороны Дмитрия Медведева, Трамп распорядился отправить ядерные подлодки в соответствующие регионы.

Алексей Еж считает, что этот шаг Трампа был не эмоциональным, а «холодным предложением» для Путина. Это предложение заключается в выборе: либо Кремль развалит собственный режим своими руками, либо изменит политику войны против Украины.

Неудачная попытка шантажа

После маневров американских ядерных субмарин РФ потеряла свой привычный инструмент ядерного шантажа. По словам эксперта, именно этот шантаж в 2022 году позволил России на несколько месяцев задержать поставки западного тяжелого вооружения Украине.

«Теперь Кремль не отважился продолжать ядерную риторику. После маневров ядерных лодок Дональда Трампа, Путин решил напомнить об "Орешнике", а российское Министерство иностранных дел "подсветило" это напоминание заявлением о том, что наконец РФ не будет соблюдать самоограничения относительно ракет средней и меньшей дальности», — отмечает Ежак.

Почему «Орешник» – бессмысленное оружие

Аналитик подчеркивает, что "Орешник" оказался бессмысленным проектом. У ракеты большие проблемы с точностью даже на небольших дистанциях, а ее боевая эффективность значительно ниже, чем у аналогов, тогда как стоимость — на порядок выше.

«Единственная ценность „Орешника“ как оружия — в том, что его запуск регистрируется американскими системами раннего предупреждения о ракетном нападении, и это по практике взаимодействия ядерных государств требует коммуникаций, независимых от всех других обстоятельств», — объясняет Алексей Ежак.

Вспоминая об «Орешнике», Кремль пытается сказать, что готов не запускать ее, если Украина не получит новых ударных систем. Однако, по словам эксперта, РФ уже не остановит ядерную риторику новый этап военной помощи Украине и не ограничит ее использование по целям на российской территории.

Напомним, Путин снова заговорил об «Орешнике». Кремлевский диктатор заявил, что баллистическая ракета «Орешник» якобы поступила в российские оккупационные войска.

Известен один случай удара ракетой «Орешник» Украиной в ноябре прошлого года. По данным разведки, пока нет признаков того, что Россия намерена продолжать испытание этого вооружения.