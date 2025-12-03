Почему Путин заявил о "зоне безопасности" у границы Украины: эксперт объяснил

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости создания так называемой зоны безопасности у северных границ Украины. Подобные заявления не случайны и имеют скрытые мотивы.

Об этом рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж для «24 Канала».

Чего боится Кремль

Маломуж отмечает, что начальник российского генштаба Валерий Герасимов уже докладывал Путину об угрозе ударов ВСУ по направлениям, где нет устойчивой линии фронта. В Кремле помнят эффект украинских действий во время Курской операции, вызвавшей значительный резонанс.

Реклама

По словам генерала, именно страх перед повторением подобного сценария вынуждает российскую сторону проговаривать идею создания дополнительных зон контроля у границы.

Малому же подчеркивает, что риторика Путина — тоже элемент информационной кампании. Диктатор пытается создать впечатление, что Россия якобы контролирует ситуацию и готова к любым сценариям.

Однако, как напоминает генерал, события на Курщине продемонстрировали другое: украинские силы способны прорывать границу и брать российских военных в плен. Поэтому Путин использует информационное пространство, чтобы дезориентировать украинскую сторону и снизить веру в возможность подобных операций.

Почему тема появилась сейчас

По словам Маломужа, заявления Кремля о «зоне безопасности» — это часть попытки подготовить население России к возможным потерям и, в то же время, показать готовность к защите собственной территории. Но в реальности это свидетельствует об опасениях Москвы относительно дальнейших действий Украины на северном направлении.

Реклама

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на совещании с военным руководством заявил о необходимости создания так называемой «зоны безопасности» вдоль украинской границы. По данным российских пропагандистских медиа, речь идет о попытках расширить контроль на территории пограничных районов Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Путин поручил начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову доложить о ситуации в зоне ответственности группировки «Север», наметив задачи по обеспечению контроля вдоль государственной границы. Такие заявления фактически указывают на потенциальную угрозу северным регионам Украины.