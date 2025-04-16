Режиссер "Сам дома" не может вырезать Трампа из фильма: чего он боится

Крис Коламбус пожалел, что согласился на cameo Дональда Трампа в «Сам дома2»

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Голливудский режиссер Крис Коламбус признался, что камео Дональда Трампа в фильме «Сам дома 2» (1992) было вынужденным решением, и теперь сожалеет, что не вырезал эту сцену.

Об этом Коламбус рассказал в интервью San Francisco Chronicle.

По словам режиссера, тогдашний бизнесмен и нынешний президент США Дональд Трамп согласился разрешить съемки в своем отеле Plaza в Нью-Йорке только при условии, что он появится в картине.

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Мы заплатили гонорар, но он также сказал: 'Вы сможете использовать Plaza только в том случае, если я буду сниматься в фильме'. И мы согласились снять его», – признался Коламбус.

В фильме Трамп появляется на несколько секунд, когда указывает Кевину МакКалистеру (Маколей Калкин), где находится холл отеля.

Режиссер объяснил, что планировал вырезать этот момент еще при монтаже, но зрители на тестовом показе бурно отреагировали на сцену, что заставило его покинуть эпизод.

«Зрители сошли с ума, они аплодировали, смеялись. Я никогда не думал, что это будет смешно», – поделился Коламбус.

Сейчас режиссер хотел бы исключить Трампа из фильма, но опасается реакции американского общества.

«Я не могу его вырезать. Если я его обрежу, меня, скорее всего, вышлют из страны. Меня сочтут непригодным для жизни в Соединенных Штатах, и мне придется вернуться в Италию», — объяснил он.

Напомним, американский актер Маколей Калкин , прославившийся благодаря роли в фильме «Сам дома», шокировал , как из-за отца хотел попасть в тюрьму и почему не общается с ним уже 30 лет.