Почему РФ и Беларусь отказались от ядерных угроз на "Западе-2025": объяснение ISW

Учения стартовали 12 сентября / © Associated Press

Россия и Беларусь, очевидно, во время военных учений «Запад-2025» решили воздержаться от демонстрации своих ядерных угроз.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW), отметив, что такая позиция выглядит как временный шаг.

Как указывают в своем отчете аналитики, в начале августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявлял, что «Запад-2025» будет сосредоточен на тренировках по применению ядерного оружия и ракет «Орешник» в условиях милитаризации западных и северных границ страны, а также в рамках стратегического сдерживания.

Однако в последние дни риторика белорусских чиновников значительно смягчилась, вероятно, в ответ на обострение ситуации с НАТО после инцидента с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши.

Секретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович 12 сентября подчеркнул, что учения будут носить исключительно оборонительный характер. Их цель — отработка вопросов, направленных на обеспечение военной безопасности Союзного государства. Кроме того, он уточнил, что маневры будут осуществляться во внутренних районах Беларуси, отдаленных от государственных границ, а белорусская сторона предупредила Запад о своих планах по учениям.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также отметил, что учения «не направлены против кого-то», хотя их цель — усовершенствование интеграции сил России и Беларуси.

Аналитики ISW считают эти заявления существенным отступлением от предыдущей риторики и подтверждением, что Россия пока не планирует обострять ситуацию из-за ядерной эскалации. Использование ядерного оружия оценивается как маловероятное.

«Обе страны, вероятно, осознают неразумность подобной стратегии на фоне жесткой реакции НАТО по поводу инцидента с дронами», — отметили они.

Напомним, 12 сентября, в Беларуси стартовали стратегические учения «Запад-2025», в ходе которых белорусские и российские войска отрабатывают действия по «отражению возможной агрессии» и повышению взаимодействия. Учения находятся в поле внимания не только Украины, но и западных союзников.