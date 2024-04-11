Почему РФ возобновила удары по украинской энергосистеме: Путин цинично объяснил

В свою очередь Лукашенко поддакнул своему "хозяину", что украинцы "просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов".

Российский диктатор Путин цинично объяснил, почему РФ возобновила удары по объектам украинской энергосистемы не зимой, а сейчас.

Об этом диктатор сказал на встрече со своим сателлитом, самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Путин цинично заявил, что РФ зимой не наносила ударов по энергообъектам в Украине "исходя из гуманитарных соображений". Возобновление преступных ударов диктарор объяснил ответом на украинские атаки "по российским объектам". Скорее всего, он имел ввиду российские НПЗ.

В свою очередь Лукашенко поддакнул своему "хозяину", что украинцы "просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов".

Также Путин в который раз лживо заверил, что не собирается нападать на другие государства. Он заявил, что обвинения, что Россия может напасть на Запад — "чушь, которую раздувают правящие круги там, чтобы оправдать расходы на Украину".

Напомним, в ночь на 11 апреля россияне в очередной раз массированно атаковали украинскую энергосистему. В частности, ракетный удар россиян полностью разрушил Трипольскую ТЭС Киевской области.

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