Почему РФ ждала недели, чтобы пойти в контрнаступление в Курске: простое объяснение эксперта

Россия создала тактические группировки "Брянск" и "Белгород" численностью от 20 до 30 тыс. личного состава.

Российские военные пошли в контрнаступление в Курской области накануне визита чиновников США и Великобритании в Украину, чтобы показать, что ситуация на их стороне.

Об этом рассказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев в эфире Эспрессо.

"Вас не удивила дата начала так называемого контрнаступления россиян на Курщине? Это снова накануне визита чиновников США и Великобритании в Украину. То есть дать понять, что ситуация в Курской области не на стороне украинской стороны, мол, видите — мы атакуем. А наши полезные идиоты понесли российские нарративы, что это успешное контрнаступление. Давайте кратко проанализируем, как он "успешен". – заметил он.

По его словам, у удара россиян есть локальные цели, чтобы не пустить ВСУ на трассу Глушкова. Если бы украинским силам удалось отрезать Глушковский район от другой территории РФ, то зона присутствия расширялась бы на 700 кв. км, а в оперативном окружении оказывалось бы 2-3 тыс. русских войск.

"О каком широкомасштабном контрнаступлении вообще идет речь? Это наступление проводится силами отдельных подразделений армии РФ, туда переброшены 155-я бригада морской пехоты, 51-й парашютно-десантный полк, 56-й полк десантно-штурмовой дивизии. Это ограниченное количество личного состава, чтобы говорить о ведении широкомасштабного контрнаступления", — подчеркнул эксперт.

Снигерев добавил, что после успешного пришествия ВСУ на Курскую область Россия создала тактические группировки "Брянск" и "Белгород" численностью от 20 до 30 тыс. личного состава.

"Подчеркну, что противник отмечает наступление украинских войск в Суджинском районе. Главное, что мы должны понимать, — россияне опрокидывают оперативные резервы не только на Курское направление, но и в Брянскую область. Это украинская Северщина. Они боятся наступления украинских войск на этом направлении". Передислокация российских оперативных резервов зафиксирована как ГУР МОУ, так и нашими западными партнерами", — подытожил он.

Напомним, россияне пошли в контрнаступление в Курской области, чтобы выбить украинские силы. В Forbes назвали термины.

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