Почему Россия не может помочь Ирану: аналитики указали на слабость Путина

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российское руководство осудило удары США и Израиля по Ирану, призвав стороны немедленно прекратить боевые действия и возвратиться к дипломатии. Однако реальная помощь Ирана со стороны РФ ограничена из-за военных и экономических проблем страны-агрессора.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Ограниченные ресурсы России обусловлены полномасштабной войной против Украины. Россия не смогла помочь Ирану во время ударов в июне 2025 года и сейчас повторяет шаблонные осуждения. Более того, РФ стала менее зависима от Ирана в военном плане, перенеся часть импортных потребностей на внутреннее производство и через сотрудничество с Северной Кореей», — говорится в отчете.

Реклама

По мнению экспертов, Кремль должен сбалансировать конкурирующие интересы поддержки своих отношений со своими союзниками, включая Иран, а также попытки перезагрузить отношения между США и Россией.

Как объясняют аналитики Института изучения войны, реакция Кремля на атаки США более политическая и риторическая, чем практическая, и реального военного вмешательства в защиту Ирана ждать не стоит.

Ситуация в Иране - как реагирует РФ

Напомним, Россия требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил атаки по Ирану.

Реклама

«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особо не хотел договариваться. Вопрос в том, кто имеет большее терпение, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-нибудь 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100 лет», – написал он.